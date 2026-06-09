경남교육청, 진주 '늘봄진주' 돌봄센터 개관…도심 공동화 대응

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창의·체험 중심 프로그램 학생 지원

돌봄 격차 완화 위한 교육 인프라 대응

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남도교육청이 진주지역 원도심 돌봄 수요와 도심 공동화 대응에 나섰다.

도교육청은 9일 오후 진주 동진초등학교에서 돌봄센터 '늘봄진주' 개관식을 개최했다고 밝혔다.

9일 오후 진주 동진초등학교에서 열린 돌봄센터 '늘봄진주' 개관식의 참석자들이 축하테이프를 자르고 있다.[사진=경남도교육청] 2026.06.09

도교육청과 지자체 관계자, 학교장, 학부모 등 170여 명이 참석한 이날 행사는 경과보고와 색줄 자르기, 시설 관람 순으로 진행됐다.

늘봄진주는 원도심 학교의 유휴 공간을 활용해 조성된 공적 돌봄시설로 인근 혁신도시 과밀학교의 돌봄 수요까지 수용하는 구조로 운영된다.

도교육청은 이를 통해 도심 공동화에 따른 교육 인프라 저하 문제에 대응하고 지역 간 돌봄 격차 완화를 도모한다는 계획이다.

센터는 맞벌이 가정 등 돌봄이 필요한 학생을 대상으로 창의·체험 중심 프로그램을 제공하고 통학 안전과 생활 돌봄 지원을 병행한다.

박종훈 교육감은 "늘봄진주는 도심 공동화에 따른 변화를 교육적으로 풀어낸 상생과 포용의 공간"이라며 "늘봄진주에서 형성된 신뢰와 소통이 진주 교육 전반으로 확산되기를 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com