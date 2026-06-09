울산 사연호 조류경보 '관심' 단계 발령…수돗물 안전 관리 강화

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낙동강유역환경청 "취수구 살수장치 가동·점검 강화"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청은 9일 오후 6시를 기해 울산 사연호 지점에 조류경보 '관심' 단계를 발령했다고 밝혔다.

낙동강유역환경청이 9일 오후 6시를 기해 사연호 지점에 조류경보 '관심' 단계를 발령했다. 사진은 낙동강유역환경청 전경[사진=뉴스핌DB] 2020.1.22.

사연호는 최근 조류 측정에서 유해남조류 세포수가 기준치인 1㎖당 1000세포를 2회 연속 초과했다. 반연리 지점은 지난 1일 1450세포, 8일 1050세포로 나타났고 취수탑 지점도 같은 기간 1300세포, 1100세포를 각각 기록했다.

조류경보는 유해남조류 세포수에 따라 관심(1000세포/㎖ 이상), 경계(1만세포/㎖ 이상), 대발생(100만세포/㎖ 이상) 단계로 구분된다.

낙동강청은 발령 사실을 관계기관에 전파하고 대응 조치를 요청했다. 취수구 살수장치 가동, 정수처리 및 수질 분석 강화, 상류 오염원 점검 강화 등이 포함됐다.

낙동강청 관계자는 "조류 발생 상황을 지속적으로 확인하고 관계기관과 협조해 수돗물 안전 관리에 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com