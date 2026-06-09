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2026.06.09 (화)
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[오늘 A주] 견조한 수출에 반등 성공...PCB 섹터 연일 강세

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증시는 9일 중동 긴장 완화와 수출 호조로 반등했다
  • 5월 수출이 전년비 19.4% 급증하며 전망치를 크게 웃돌았다
  • AI 서버·신에너지차·반도체 수요로 PCB·반도체 소재주가 강세를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 4010.03(+50.69, +1.28%)
선전성분지수 15268.71(+447.52, +3.02%)
촹예반지수 3961.75(+149.96, +3.93%)
커촹반50지수 1663.11(+66.54, +4.17%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 하락했던 중국 증시는 9일 반등했다. 중동 상황이 통제되는 모습을 보였으며, 중국의 수출이 호조를 보이면서 지수들을 끌어올렸다.

이날 상하이종합지수는 1.28% 상승한 4010.03, 선전성분지수는 3.02% 상승한 15268.71, 촹예반지수는 3.93% 상승한 3961.75로 각각 장을 마감했다.

이란과 이스라엘이 공방을 주고받는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 양국에 공격 중단을 요구했었고, 두 국가가 이를 받아들이는 모습이다. 이란은 이스라엘에 대한 공격 중단을 선언한다고 발표했다. 하지만 레바논 남부 등에 대한 적대 행위가 이어질 경우 더욱 강한 조치를 취할 것이라고 경고했다. 이스라엘 역시 네타냐후 총리가 이란 공습을 일시 중단하겠다고 발표했다. 하지만 그는 이란 및 헤즈볼라와의 충돌은 끝나지 않았다고 밝혔다.

이와 함께 9일 중국 해관총서(관세청)는 중국의 5월 수출액이 전년 대비 19.4% 증가한 3767억 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 로이터 통신 전망치(15.0%)와 블룸버그 전망치(15.0%)를 모두 웃도는 것이다.

전 세계적으로 AI 데이터 센터 건설이 이어지면서 서버, 통신 장비, 전력 설비, 전자 부품, 반도체 수요가 급증하면서, 중국의 수출이 증가한 것으로 분석된다. 이와 함께 중남미와 중동, 동남아시아, 아프리카 등지로의 신에너지 자동차 수출이 높은 증가율을 보였다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 9일 추이

이날 특징주로는 인쇄 회로 기판(PCB) 관련 주가 대거 상승했다. 진안궈지(金安國紀), 훙창뎬쯔(宏昌電子), 산둥보셴(山東玻纖) 등이 상한가를 기록했다.

엔비디아 AI 서버에 들어가는 구성품에서 세 번째로 큰 비용을 차지하는 부품이 PCB라는 평가가 알려지면서 PCB 관련주가 재평가받고 있다. 특히 우리나라와 일본의 업체들이 PCB 소재 가격을 인상하면서 중국의 업체들 역시 주가가 강세를 보이고 있다.

반도체 소재 섹터도 강세를 보였다. TCL중환(中環), 시안이차이(西安奕材) 등이 상한가를 기록했다.

중국 내 반도체 웨이퍼 가격이 고공행진을 거듭하고 있으며, 이로 인해 가격 인상의 여파가 하류 소재 분야까지 전이되고 있다는 소식이 관련 주를 상승시켰다. 반도체 소재 업체들이 새로운 가격 인상 준비 작업을 하고 있다는 뉴스가 속속 나오고 있다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8147위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8198위안) 대비 0.0051위안 내린 것으로, 위안화 가치로는 0.07% 상승한 것이다.

ys1744@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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