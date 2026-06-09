김진경 경기도의장 "11대 의회 '치열한 협치' 지방자치 밑거름 됐다"

제11대 경기도의회 마지막 정례회 개회… 24일까지 16일간 유종의 미

전국 최초 '여야정협치위·의정정책추진단' 등 정책 중심 의회 혁신 성과

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 제11대 경기도의회가 사실상 마지막 공식 의사일정인 정례회에 돌입하며 4년간의 대장정을 마무리하는 카운트다운에 들어갔다.

제11대 경기도의회가 4년간의 대장정을 마무리하는 카운트다운에 들어갔다. [사진= 경기도의회]

김진경 경기도의회 의장은 9일 제391회 정례회 개회식에서 개회사를 통해 지난 4년간의 의정활동을 소회하며 '협치'와 '정책 중심 의회 구현'을 가장 큰 성과로 제시했다.

김 의장은 "지난 4년은 도민의 삶을 지키기 위해 치열하게 부딪히고 또 화합했던 희로애락의 순간들이었다"며 "우리 의회는 서로의 차이만 확인하는 곳이 아니라 도민에게 필요한 답을 함께 만들어가는 풀뿌리 민주주의의 현장임을 동료 의원들의 헌신을 통해 증명할 수 있었다"고 밝혔다.

특히 여야의 팽팽한 균형 속에서 이뤄낸 제도적 협치를 높이 평가했다. 김 의장은 "제11대 경기도의회는 그 어느 때보다 무거운 협치의 책임을 감당해야 했다"며 "의견은 달라도 민생을 위해 머리를 맞대야 한다는 책임감으로 출범한 '여야정협치위원회'는 협치를 제도화하기 위한 고민과 실천의 결과물이었다"고 강조했다.

이어 제11대 의회가 남긴 주요 보람으로 전국 최초로 시도된 혁신 생태계를 꼽았다.

지역 민생 과제를 정책으로 연결한 '의정정책추진단'과 조례의 실효성을 점검한 '조례시행추진관리단'의 운영을 언급한 김 의장은 "지방의회법 제정 논의와 자치분권 확대 역시 도민의 삶을 더 책임 있게 지켜내기 위한 과정이었다"라며 "치열하게 쌓아온 시간은 대한민국 지방자치 발전의 소중한 밑거름이 될 것"이라고 덧붙였다.

마지막으로 김 의장은 동료 의원들에게 "처음 이 자리에 섰던 사명감 그대로 제11대 의회의 마지막 페이지가 도민의 고단한 삶을 달래는 든든한 위로로 남을 수 있도록 끝까지 책임 있는 모습으로 유종의 미를 거두어달라"고 당부했다.

김진경 의장은 여야의 팽팽한 균형 속에서 이뤄낸 제도적 협치를 높이 평가했다. [사진= 경기도의회]

한편 이날 정례회 개회에 맞춰 경기도의회 국민의힘 측은 지난 6·3 지방선거 과정에서 발생한 '투표용지 부족 사태'를 강력히 규탄하는 성명서를 발표하기도 했다. 국민의힘 측은 이번 사태를 중대한 선거 관리 실패로 규정하며 진상 규명을 위한 철저한 조사와 선관위의 근본적인 개혁을 촉구했다.

이번 제391회 정례회는 오는 24일까지 16일간의 일정으로 진행되며 조례안 등 안건 심의를 끝으로 제11대 경기도의회의 공식적인 의사일정을 모두 마무리하게 된다.

beignn@newspim.com