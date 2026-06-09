안산시 '6월 온누리상품권 환급행사' 10~14일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 10일부터 14일까지 농수산물도매시장 수산동에서 국산 수산물 온누리상품권 환급행사를 연다고 9일 밝혔다
- 행사 기간 국산 수산물을 일정 금액 이상 구매하면 1인당 최대 2만원까지 온누리상품권으로 환급해 장바구니 부담을 덜어준다고 했다
- 환급받은 상품권은 관내 전통시장 등에서 사용 가능하며 수입산 수산물 등은 제외되고 시는 설 연휴 행사에 이어 지역경제 활성화를 기대한다고 했다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 국산 수산물 소비 촉진과 농수산물도매시장 활성화를 위해 오는 10일부터 14일까지 닷새 간 안산시농수산물도매시장 수산동에서 '6월 온누리상품권 환급행사'를 개최한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 행사 기간 중 국산 수산물을 구매한 소비자에게 구매 금액에 따라 온누리상품권을 환급해 주는 사업으로 시민들의 장바구니 물가 부담을 완화하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.
환급 기준은 구매 금액이 3만4000원 이상일 경우 1만 원과 6만7000원 이상일 경우 2만 원이며 1인당 최대 2만 원까지 환급받을 수 있다.
환급소는 수산동 2층에 설치되며 행사 기간 동안 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 환급을 원하는 소비자는 행사 기간 내 구매 영수증과 본인 명의 휴대전화를 지참해 직접 방문하면 된다.
환급받은 온누리상품권은 관내 전통시장과 상점가 등 가맹점에서 사용할 수 있어 시민들의 가계 부담을 덜어주는 동시에 지역 내 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
이번 행사에는 수산동 내 24개 점포가 참여하며 ▲선어류▲활어류▲패류▲젓갈류▲건어물▲냉동 수산물 등 다양한 국산 수산물이 판매된다. 다만 ▲수입산 수산물▲정부 비축 수산물▲법인 및 사업자카드 결제▲수산대전 모바일상품권으로 구매한 품목 등은 환급 대상에서 제외된다.
안산시는 올해 설 명절 기간에도 온누리상품권 환급행사를 운영해 약 2700명의 시민에게 총 4500만 원 상당의 환급 혜택을 제공하며 큰 호응을 얻은 바 있다.
이민근 안산시장은 "온누리상품권 환급행사는 시민들이 우수한 국산 수산물을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 돕고 농수산물도매시장에는 소비 활성화로 활력을 불어넣는 상생 정책"이라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 소비촉진 사업을 지속적으로 추진해 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com