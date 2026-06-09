안산시 '6월 온누리상품권 환급행사' 10~14일 개최

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시민들 장바구니 물가 부담을 완화하고 지역경제 활성화 도모

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 국산 수산물 소비 촉진과 농수산물도매시장 활성화를 위해 오는 10일부터 14일까지 닷새 간 안산시농수산물도매시장 수산동에서 '6월 온누리상품권 환급행사'를 개최한다고 9일 밝혔다.

시에 따르면 이번 행사는 행사 기간 중 국산 수산물을 구매한 소비자에게 구매 금액에 따라 온누리상품권을 환급해 주는 사업으로 시민들의 장바구니 물가 부담을 완화하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

안산시 농수산물도매시장 온누리상품권 환급행사 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

환급 기준은 구매 금액이 3만4000원 이상일 경우 1만 원과 6만7000원 이상일 경우 2만 원이며 1인당 최대 2만 원까지 환급받을 수 있다.

환급소는 수산동 2층에 설치되며 행사 기간 동안 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 환급을 원하는 소비자는 행사 기간 내 구매 영수증과 본인 명의 휴대전화를 지참해 직접 방문하면 된다.

환급받은 온누리상품권은 관내 전통시장과 상점가 등 가맹점에서 사용할 수 있어 시민들의 가계 부담을 덜어주는 동시에 지역 내 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 행사에는 수산동 내 24개 점포가 참여하며 ▲선어류▲활어류▲패류▲젓갈류▲건어물▲냉동 수산물 등 다양한 국산 수산물이 판매된다. 다만 ▲수입산 수산물▲정부 비축 수산물▲법인 및 사업자카드 결제▲수산대전 모바일상품권으로 구매한 품목 등은 환급 대상에서 제외된다.

안산시는 올해 설 명절 기간에도 온누리상품권 환급행사를 운영해 약 2700명의 시민에게 총 4500만 원 상당의 환급 혜택을 제공하며 큰 호응을 얻은 바 있다.

이민근 안산시장은 "온누리상품권 환급행사는 시민들이 우수한 국산 수산물을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 돕고 농수산물도매시장에는 소비 활성화로 활력을 불어넣는 상생 정책"이라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 소비촉진 사업을 지속적으로 추진해 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com