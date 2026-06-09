전재수 부산시장 당선인, '다시 뛰는 부산 위원회' 공식 출범

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청년 문제와 민생 정책 주제 설정

전문가와 청년 참여 정책 구체화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인이 9일 민선 9기 시정 출범을 준비할 인수위원회 구성을 공개하고 실무형 운영 방침을 제시했다.

전 당선인은 인수위원회 명칭을 '다시 뛰는 부산 위원회'로 결정하고 '민생은 즉시, 미래는 확실히, 부산을 다시'를 슬로건으로 내걸었다. 민생 현안을 대응과 미래 성장 기반을 구축하겠다는 의지를 담았다.

위원회는 10일 공식 출범해 20일간 활동하며 핵심 공약을 시정 과제로 구체화하고 실행 로드맵을 점검한다. 분과별 현안 분석과 공약 이행계획 수립, 시 주요 업무보고 검토, 시민 제안 수렴 등을 병행할 계획이다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 4일 오전 2시 59분 부산 부산진구에 위치한 자신의 선거사무소에서 부산시장 당선 소감을 전하고 있다. 2026.06.04

인수위원장은 차재권 부경대 정치외교학과 교수가 맡는다. 차 위원장은 지역 정치·행정에 대한 이해를 바탕으로 위원회 운영 전반을 총괄한다.

부위원장에는 신영란 한국해양대 글로벌물류대학원 교수가 선임됐다. 해양·물류 분야 전문성을 갖춘 40대 여성 인사로, 해양수도 전략과 글로벌 물류도시 구상에 힘을 보탤 전망이다.

인수위는 선거 공약을 실제 정책으로 전환하는 데 초점을 맞추고 현장성과 실행력을 강조했다. 전체 위원 20명 중 20~40대가 8명으로 40%를 차지해 세대 균형과 추진력을 동시에 고려했다.

부산대 재학생이 위원으로 참여해 청년을 정책 대상이 아닌 시정 준비 주체로 포함시켰다. 청년 유출과 지역대학 위기 등 현안을 당사자 관점에서 반영하겠다는 취지다.

위원회에는 학계, 산업계, 노동계, 행정 경험자 등 다양한 분야 인사가 참여한다. 조직은 해양수도 완성, 일자리·경제혁신, 균형발전·도시혁신, 시민행복, 시정·재정혁신, 기획조정 등 분과로 구성된다. 청년, 민생, 북극항로, 인공지능 전환, 시민소통 등을 다루는 특별위원회도 별도로 둔다.

시민소통특위에는 김병근 전 KNN 사장, 이재웅 전 개혁신당 부산시당 위원장, 유순희 전 부산여성신문 대표이사 등이 참여한다. 다양한 정치·사회적 배경을 반영해 통합형 시정 기반을 마련하겠다는 구상이다.

전재수 당선인은 "'다시 뛰는 부산 위원회'는 부산을 다시 뛰게 만들기 위한 실무형 준비체계"라며 "젊은 실행력과 분야별 전문성, 시정 운영의 안정감을 바탕으로 민선 9기 부산시정의 출발을 빈틈없이 준비하겠다"고 말했다.

이어 "부산은 지금 민생경제 위기, 청년 유출, 인구 감소, 산업구조 전환이라는 복합 과제 앞에 서 있다"며 "인수위원회 단계부터 시민 삶의 문제는 즉시 챙기고 부산의 미래 먹거리는 확실히 준비하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com