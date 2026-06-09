스페셜티 커피 협회, 커피 마스터 과정 한국 첫 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 스페셜티 커피 협회(SCA)가 최상위 커피 전문가 자격 과정인 '마스터 오브 스페셜티 커피(Master of Specialty Coffee)'를 한국에서 처음으로 공식 런칭했다고 밝혔다.

SCA는 6월 9일 서울 포시즌스호텔에서 런칭 기념 미디어 간담회를 열고 해당 프로그램의 세부 내용을 공개했다.

이번 과정은 커피 추출과 로스팅 등 기술 중심 교육을 넘어 커피 과학, 글로벌 비즈니스, 공급망 지속가능성, 리더십 등 산업 전반을 포괄하는 융합형 커리큘럼으로 구성됐다. 업계에서는 미슐랭 셰프나 와인 소믈리에 마스터와 유사한 최고 수준 자격으로 평가될 수 있다고 설명했다.

SCA는 해당 프로그램이 전 세계 최초로 한국에서 런칭된 배경으로 한국 커피 시장의 성장과 영향력을 제시했다. 한국이 글로벌 트렌드를 선도하는 시장이라는 점이 반영됐다는 설명이다.

야니스 아포스톨로풀로스 SCA CEO는 "한국은 가장 역동적이고 혁신적인 커피 문화를 가진 시장"이라며 "한국 전문가들의 역량과 열정이 세계 최초 런칭의 결정적 배경이 됐다"고 말했다.

피터 줄리아노 SCA 수석 고문은 "커피 산업은 재배부터 평가, 공급망까지 요구되는 전문성이 크게 높아졌다"며 "마스터 과정은 이러한 전문성을 체계적으로 인정하기 위한 제도"라고 설명했다.

지원 자격은 SCA 디플로마 과정 수료, Q 그레이더 자격 보유, 업계 경력 및 추천서 등이다. 이후 평가와 면접을 거쳐 선발되며, 합격자는 5일간의 예비 교육과 최종 평가 과정을 거치게 된다.

프로그램은 올해 하반기부터 국내에서 본격 운영될 예정이며, 세부 내용은 SCA 공식 홈페이지를 통해 공개된다.

[이미지=SCA] SCA '마스터 오브 스페셜티 커피' 프로그램 런칭 행사 현장

whitss@newspim.com