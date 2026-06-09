모바, 로봇청소기 P70 프로 울트라 라이브커머스 진행

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)가 9일 오후 7시 네이버 쇼핑라이브 '핫IT슈'를 통해 로봇청소기 'P70 프로 울트라' 판매 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 방송에서는 제품 기능을 소개하는 실시간 시연과 함께 라이브 방송 전용 혜택이 제공될 예정이다. 시청자들은 제품 성능과 사용 환경을 확인할 수 있다.

P70 프로 울트라는 120,000RPM 고속 모터를 기반으로 최대 30,000Pa 흡입력을 지원하는 로봇청소기다. 생활 먼지와 이물질 청소를 지원하며, 맥시리치 기술을 적용해 청소 범위를 확대했다고 회사 측은 설명했다.

물걸레 기능에는 분당 260회 회전하는 듀얼 로터리 패드를 적용했으며, 12N 압력으로 바닥 청소를 수행한다. 올인원 스테이션은 100℃ 고온 세척과 70℃ 온풍 건조 기능을 지원한다.

관리 편의성을 높이기 위해 3.2L 용량 먼지봉투와 자동 집진 기능을 적용했다. 회사 측은 이를 통해 최대 100일간 먼지 비움 없이 사용할 수 있다고 밝혔다.

주행 시스템에는 LDS 센서와 3D 구조광, RGB AI 카메라를 탑재했다. 이를 기반으로 280종 이상의 장애물을 인식하며, 카펫 구간에서는 물걸레와 브러시를 자동으로 들어 올리는 기능을 제공한다.

모바 관계자는 "이번 쇼핑라이브를 통해 제품 성능을 실제 환경에서 소개할 예정"이라며 "브랜드 기술력을 소비자들에게 알리는 계기가 될 것"이라고 말했다.

방송 관련 정보는 네이버 쇼핑 내 모바 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.

[이미지=모바] 로봇청소기 P70 프로 울트라 제품 이미지

whitss@newspim.com