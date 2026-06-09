아이닉, 현대아울렛 가든파이브점서 팝업 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 생활가전 기업 아이닉이 현대아울렛 가든파이브점 아울렛관 3층에서 '핫썸머' 팝업 스토어를 운영하며 소비자 접점 확대에 나섰다고 밝혔다.

[이미지=아이닉] 현대아울렛 가든파이브점에 마련된 아이닉 '핫썸머' 팝업 스토어 전경

지난 5일 문을 연 이번 팝업 스토어에서는 아이닉의 생활가전 제품을 직접 체험할 수 있다. 서큘레이터와 음식물처리기 등 여름철 가전을 비롯해 다양한 제품이 전시되며, 제품별 상담 서비스도 제공된다.

팝업 스토어에서는 무선 서큘레이터 'iSC02'를 선보인다. 해당 제품은 대용량 분리형 배터리를 탑재해 최대 25시간 사용할 수 있으며, 주변 온도에 따라 풍량을 자동 조절하는 AI 오토 기능을 지원한다. 이 밖에도 3단 높이 조절과 10단계 풍량 조절 기능을 갖췄다.

음식물처리기 'iFD01 미네랄 스톤'도 함께 전시된다. 지난 4월 출시된 이 제품은 고밀도 미네랄 소재와 강화된 코팅 내솥을 적용한 것이 특징이다.

방문객들은 체험존에서 무선청소기 신제품 'i90 맥스제로(MAX ZERO)'와 'i50 아이타워(itower)'의 흡입력 및 클린 스테이션 기능을 직접 확인할 수 있다.

아이닉 관계자는 "여름철 가전에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "팝업 스토어를 통해 제품을 직접 체험할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

이번 팝업 스토어는 오는 18일까지 현대아울렛 가든파이브점 아울렛관 3층에서 운영된다.

[이미지=아이닉] 무선 서큘레이터 'iSC02'가 전시된 팝업 스토어 체험 공간

whitss@newspim.com