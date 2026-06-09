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추미애 인수위 이번 주 출범…"민선 9기 밑그림 그린다"

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  • 더불어민주당 추미애 경기도지사 당선인은 9일 경기신용보증재단 사옥에 인수위 사무실을 마련했다고 했다
  • 인수위는 위원장·부위원장 포함 20명 이내 명예직으로 구성돼 도청 현안·조직·예산을 점검하고 핵심 정책 기조와 공약 세부과제를 마련할 예정이다
  • 추 당선인은 재정 상황을 진단해 사업 우선순위를 조정하고 남북부 균형발전과 이재명 정부 뒷받침을 위해 국회의원들의 협조를 당부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위원장 포함 20명 이내 구성...이번 주 현판식 거쳐 공식 업무 전격 착수

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거에서 압승을 거두고 사상 첫 여성 경기도지사 타이틀을 거머쥔 더불어민주당 추미애 경기도지사 당선인은 이번 주 중 인수위원회 구성을 마무리하고 공식 출범시킬 예정이다.

9일 경기도 등에 따르면 추미애 당선인의 경기도지사직 인수위원회 사무실은 수원시 영통구 광교에 위치한 경기신용보증재단(경기신보) 본사 사옥에 마련된다.

제9회 전국동시지방선거의 최대 격전지였던 경기도지사 선거에서 더불어민주당 추미애 후보가 당선됐다. [사진=추미애 경기도지사 후보 선거캠프]

당초 인수위 측은 다양한 기관 건물을 후보지로 두고 검토했으나 경기도청 및 경기도의회와 함께 광교행정타운 내에 밀집해 있어 도청 공무원들과의 원활한 소통과 뛰어난 접근성을 확보할 수 있다는 점에서 경기신보 사옥을 최종 낙점한 것으로 알려졌다.

추 당선인 측은 이번 주 내로 인수위 출범을 완료하겠다는 목표 아래 막바지 인선 작업과 현장 환경 조성에 박차를 가하고 있다. 인수위는 이번 주부터 본격적인 인수 업무에 착수할 것이 유력한 상황이다.

'경기도지사직 인수에 관한 조례'에 의거해 설치되는 이번 인수위원회는 위원장과 부위원장을 포함해 총 20명 이내의 명예직 위원으로 구성된다.

인수위원장 자리에는 선거운동 기간 '추추 선대위'의 핵심으로 활약하며 승리를 이끌었던 경기도 지역구 현역 국회의원이나 선대위 지도부급 중진 인사들이 유력하게 하마평에 오르고 있다.

인수위는 공식 출범일로부터 도지사 임기 시작 이후 30일 범위까지 운영되며 이 기간 동안 경기도청의 주요 현안과 조직 구조 기능 재정 및 예산 현황을 면밀히 파악하게 된다. 이를 바탕으로 민선 9기 경기도정의 핵심 정책 기조를 설정하고 공약 이행을 위한 구체적인 세부 과제들을 정리할 계획이다.

추미애 당선인은 인수위 시기를 빌려 경기도의 현 재정 상황을 꼼꼼히 진단하고 사업의 우선순위를 과감하게 조정하겠다는 뜻을 선포했다.

추 당선인은 지난 5일 수원에서 열린 선대위 해단식에서 "경기도가 세수도 넉넉하지 않은 상황인 만큼 경기도 전체를 두고 일의 우선순위를 철저히 정해야 한다"며 "특히 남북부 균형발전 해소에 경기도가 강력하게 뒷받침해야 한다"고 강조했다. 

또한 추 당선인은 선대위에 합류했던 도내 국회의원들을 향해 "경기도가 자랑하는 51명의 국회의원들이 이해하고 도와주며 추진력을 보태주셔야 한다"며 "인수위 시기에 저와 함께 철저히 공부해야 한다. 오늘 자리는 해단식이 아닌 도정 협조를 위한 결성식"이라고 당부했다.

이어 "경기도의 성공이 향후 이재명 정부를 확실하게 뒷받침하는 맏이 역할을 할 수 있도록 전폭적으로 도와달라"고 덧붙이며 유능한 지방정부 구현에 대한 포부를 전했다.

1141world@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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