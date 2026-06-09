전주세계소리축제, AI 판소리 창작 프로젝트 공모

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전통예술과 인공지능 결합 통한 새로운 판소리 콘텐츠 발굴

전문가 심사와 관객 투표 연계 참여형 창작 경연 프로그램 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주세계소리축제가 인공지능 기술과 전통 판소리를 접목한 참여형 콘텐츠 공모전을 마련하고 전 국민을 대상으로 참가자를 모집한다.

전주세계소리축제는 오는 7월 6일까지 'AI 판소리 창작 프로젝트- AI 판소리 한마당 : 신소리, 신바람' 참가 접수를 진행한다고 9일 밝혔다.

판소레 공모 안내 포스터[사진=전주세게소리축제 조직위]2026.06.09 lbs0964@newspim.com

이번 프로젝트는 참가자가 자신의 이야기와 상상력을 바탕으로 AI 판소리 영상을 직접 제작하는 방식으로 운영된다. 전통 판소리를 디지털 기술로 재해석해 보다 친숙하게 접할 수 있도록 하고, 참가자가 콘텐츠 생산자이자 홍보 주체로 참여하는 것이 특징이다.

공모 주제는 자유이며 대한민국 국민이면 연령과 경력, 지역 제한 없이 개인 또는 단체 자격으로 참여할 수 있다. 출품작은 국악 또는 판소리를 기반으로 한 2~3분 분량의 AI 영상 콘텐츠로 제작해야 한다.

영상은 생성형 AI 프로그램을 활용해 제작해야 하며, 영상 시작 또는 종료 화면에 AI 활용 사실을 명시해야 한다. 형식은 실사 영상과 2D·3D 애니메이션, 모션그래픽 등 제한 없이 자유롭게 제작할 수 있다.

참가 신청은 소리축제 공식 홈페이지에서 신청서와 개인정보 동의서를 내려받아 작성한 뒤 AI 창작 영상을 첨부해 7월 6일 오후 3시까지 이메일로 제출하면 된다.

심사는 1차 전문가 평가를 통해 6개 작품을 선정한 후 온라인과 오프라인 관객 투표를 거쳐 최종 수상작을 결정한다. 선정작은 7월 중 유튜브를 통해 공개되며, 축제 기간 현장 QR 투표도 함께 진행된다.

최종 수상작에는 대상 100만원, 우수상 50만원, 장려상 25만원의 상금이 수여되며 향후 소리축제 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

김정수 소리축제 집행위원장은 "AI 기술과 판소리가 만나 새로운 창작 가능성을 보여주는 프로젝트"라며 "전통음악을 사랑하는 많은 이들이 자신만의 이야기와 상상력을 담은 새로운 판소리 창작에 참여하길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com