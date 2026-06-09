전주시 '2030 도시정비 기본계획 변경' 추진…신규 정비예정구역 8곳 반영

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노후 주거지 정비 확대와 도시환경 개선 기반 강화

용적률 인센티브 체계 정비 통한 지역건설경기 활성화 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 노후 주거지 정비와 지역 건설경기 활성화를 위해 '2030 도시·주거환경정비기본계획' 변경 절차에 착수했다.

전주시는 변화된 도시 여건과 정비사업 환경을 반영해 도시·주거환경정비사업의 체계적 추진과 주거환경 개선을 위한 기본계획 변경을 추진한다고 9일 밝혔다.

전주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.09 lbs0964@newspim.com

이번 변경안의 핵심은 노후·불량 건축물이 밀집한 지역을 대상으로 신규 정비예정구역 8곳을 추가 지정하고, 정비사업 활성화를 위한 용적률 체계를 정비하는 것이다.

시는 지난해 주민 수요조사를 거쳐 우아10길 인근 재개발 예정구역 6곳과 신일·쌍용3 재건축 예정구역 1곳, 인덕마을 주거환경개선사업 예정구역 1곳 등 총 8곳을 신규 정비예정구역 후보지로 선정했다.

또 침체된 지역 건설경기 회복을 위해 지역 건설업체 참여에 따른 용적률 인센티브 제도를 현실에 맞게 조정하고, 지역업체 참여 확대와 경제적 파급효과를 높이는 방향으로 제도를 개선할 계획이다.

'2030 전주시 도시·주거환경정비기본계획 변경안'은 이달 중 전주시의회 의견 청취를 거쳐 도시계획위원회 심의 등 후속 절차를 진행한 뒤 오는 7~8월 중 최종 고시될 예정이다.

시는 이번 기본계획 변경이 정비사업 추진 속도를 높이고 지역 건설업계 수주 확대와 일자리 창출에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

김칠현 전주시 광역도시기반조성국장은 "이번 기본계획 변경은 변화된 도시 여건을 반영하고 정비사업 추진 기반을 강화하기 위한 것"이라며 "관련 절차를 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 주거환경 개선 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com