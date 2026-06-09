유럽 사로잡은 K클래식…박성민 우승에 최준영·박누리 남녀 동시석권

더블베이시스트 유시헌 2위

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 베이스 박성민(25)이 성악계 최고 등용문으로 꼽히는 한스 가보르 벨베데레 국제 성악 콩쿠르에서 정상에 올라 3년 연속 한국인 우승을 해냈다. 같은 날 소프라노 박누리(28)와 바리톤 최준영(29)도 포르투갈에서 남녀 부문을 석권했으며, 더블베이시스트 유시헌(21)은 독일에서 각각 입상, 한국 음악가들이 유럽 3개국 콩쿠르에서 상위권을 차지했다.

벨베데레 국제 성악 콩쿠르에서 정상에 오른 베이스 박성민. [사진= 금호문화재단]

박성민은 지난 1일부터 7일까지 라트비아 유르말라 진타리 콘서트홀에서 열린 제44회 한스 가보르 벨베데레 국제 성악 콩쿠르 결선에서 베르디 오페라 '돈 카를로' 중 필리포 2세의 아리아 '그녀는 나를 사랑한 적이 없네'를 불러 1위(상금 약 1800만 원)를 차지했다. 또 다른 한국인 결선 진출자인 베이스 김선진도 3위(상금 약 540만 원)에 올라 한국이 1·3위를 함께 석권했다.

역대 한국인 우승자로는 테너 김우경(2001년), 테너 김범진(2012년), 바리톤 이동환(2013년), 테너 김성호=(2018년), 바리톤 김정래(2024년), 바리톤 김건(2025년)이 있다. 박성민의 우승으로 2024년부터 3년 연속 한국인이 정상에 오르는 기록이 세워졌다.

카스카이스 오페라 국제 성악 콩쿠르 결선에서 1위를 차지한 박누리. [사진= 금호문화재단]

같은 날 박누리와 최준영은 지난달 29일부터 7일까지 포르투갈 리스본 굴벤키안 재단 대공연장에서 열린 2026 카스카이스 오페라 국제 성악 콩쿠르 결선에서 각각 여자·남자 부문 1위(상금 약 1500만 원)를 차지했다. 박누리는 도니제티 오페라 '연대의 딸'과 모차르트 오페라 '코지 판 투테' 아리아를, 최준영은 베르디 오페라 '피가로의 결혼'과 '팔스타프'를 선곡해 무대에 올랐다. 2024년 창설된 이 콩쿠르에서 한국인이 남녀 부문을 동시 석권한 것은 이번이 처음이다.

더블베이시스트 유시헌. [사진= 금호문화재단]

더블베이시스트 유시헌은 지난달 31일부터 7일까지 독일 베를린에서 열린 제12회 슈페르거 국제 더블베이스 콩쿠르 결선에서 슈페르거 더블베이스 협주곡 제8번을 연주해 2위(상금 약 620만 원)를 차지했다. 유시헌은 2024년 보테시니 국제 콩쿠르에서 역대 최연소이자 동양인 최초로 우승했고, 지난해 ISB 더블베이스 콩쿠르에서도 한국인 최초 1위를 기록한 바 있다.

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