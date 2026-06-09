윤호중 행안장관, 이탈리아·바티칸 방문…사회연대경제 협력·세계청년대회 안전 공조

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이탈리아와 첫 정부 간 MOU 체결

2027 서울 세계청년대회 재난대응 체계도 논의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 사회연대경제 분야 협력 확대와 2027 서울 세계청년대회(WYD)의 안전관리 체계 구축을 위해 이탈리아와 바티칸을 방문한다.

행정안전부는 윤 장관이 9일부터 13일까지 이탈리아 로마·볼로냐와 바티칸을 찾아 사회연대경제 활성화를 위한 장관급 회담과 양해각서(MOU)를 체결하고, 세계청년대회 안전관리 협력 방안을 논의한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 방문은 지난 1월 열린 한-이탈리아 정상회담에서 논의된 사회연대경제 협력 방안을 구체적인 정책으로 발전시키기 위해 추진됐다.

윤 장관은 먼저 마리나 엘비아 칼데로네 이탈리아 노동사회정책부 장관과 만나 사회연대경제 분야 정부 간 최초의 양해각서를 체결한다.

양국은 앞으로 ▲법령·제도 개선 ▲정책 개발 및 공동연구 ▲우수사례 공유 ▲사회적 가치 측정 지표 개발 ▲사회연대금융 협력 ▲인적교류 등 6개 분야에서 협력을 추진할 예정이다.

이어 이탈리아 협동조합 총연맹 관계자들과 만나 지역 주민 주도의 일자리 창출과 자립형 지역경제 생태계 조성 방안을 논의한다.

윤 장관은 세계적인 협동조합 도시로 꼽히는 볼로냐도 방문한다. 이곳에서는 이탈리아 최대 협동조합 연합체인 레가코프(Legacoop) 관계자들을 만나 주민 중심 경제 모델을 살펴보고, 사회연대경제 조직의 자생력 강화 방안을 모색할 계획이다.

또한 어린이 보육과 노인 돌봄 서비스를 운영하는 사회적협동조합 카디아이(CADIAI)와 윤리금융 협동조합은행 방카 에티카(Banca Etica)를 방문해 돌봄 서비스와 서민금융 지원 사례를 점검한다.

윤 장관은 바티칸에서도 교황청 주요 인사들과 만나 2027년 서울에서 열리는 세계청년대회의 안전관리 방안을 협의한다.

그는 케빈 조셉 패럴 추기경과 유흥식 추기경 등을 만나 행사 기간 중 재난 대응 체계와 안전관리 협력 방안을 논의할 예정이다. 세계청년대회는 전 세계 가톨릭 청년들이 참가하는 대규모 국제행사로, 2023년 포르투갈 리스본 대회에는 200여 개국 35만 명이 참가했고 폐막 미사에는 150만 명 이상이 모였다.

윤 장관은 "이번 방문은 세계적인 협동조합 선진국인 이탈리아와 정책 사례를 공유하고 글로벌 네트워크를 구축하는 소중한 시간이 될 것"이라며 "행정안전부는 앞으로 해외의 우수한 제도와 혁신 사례를 우리 실정에 맞게 접목해 사회연대경제를 대한민국의 지속 가능한성장 전략으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com