경기도 특사경, 도립 자연공원 불법행위 집중 단속 실시

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청정한 자연환경을 보존하고 도민들에게 안전한 휴식처 제공

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 특별사법경찰단은 다음 달 6일부터 17일까지 경기도립 자연공원에서 발생하는 불법행위를 집중 단속한다고 9일 밝혔다.

도에 따르면 도립공원은 국립공원에 준하는 자연풍경을 보호하고 이용할 목적으로 자연공원법에 따라 지정한 자연공원으로서 경기도에는 남한산성·연인산·수리산이 있다.

경기도립 자연공원 내 불법행위 권역단속 홍보물. [사진=경기도]

이번 단속은 여름휴가철을 맞아 경기도립 자연공원 내에서 발생하는 불법행위를 근절해 청정한 자연환경을 보존하고 도민들에게 안전한 휴식처를 제공하기 위한 조치다.

주요 단속내용은 ▲무허가 건축물·공작물 설치▲무허가 산지전용▲무허가 하천구역 점용▲미신고 식품접객업 영업 및 식품접객업소의 영업자 준수사항 위반▲미등록 야영장▲미신고 기타테마파크업 영업행위 등이다.

자연공원에 허가없이 건축물을 짓거나 농경지·야영장 조성 공작물을 설치하는 행위는 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금이 부과되며 하천구역을 무단 점용하는 행위는 2년 이하 징역 또는 2000만 원 이하 벌금 신고없이 음식점 등을 운영하면 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금이 부과된다.

권문주 특별사법경찰단장은 "경기도립 자연공원 내 발생하는 불법행위를 적극 단속해 도민들에게 안전하고 깨끗한 자연환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com