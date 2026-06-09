군산시 첫 고향사랑기부사업 결실…'새들 숲에ON 놀이터' 준공 임박

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고향사랑기금 4억원 투입...가족 친화형 어린이 숲 놀이터 조성

기부금 활용 주민복지 실현과 지역공동체 가치 확산 기대

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시가 고향사랑기부제로 조성한 기금을 활용해 추진한 첫 일반기부사업인 '새들 숲에ON 놀이터'가 준공을 앞두고 있다.

군산시는 고향사랑기금 4억원을 투입해 수송동 새들공원 일원에 어린이 숲 놀이공원을 조성 중이며 이달 준공을 목표로 사업을 마무리하고 있다고 9일 밝혔다.

새들어린이숲 놀이공원 전경[사진=군산시]2026.06.09 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 군산시 고향사랑기부금으로 추진되는 첫 일반기부사업으로 기부자의 뜻을 지역 주민이 체감할 수 있는 공간으로 구현했다는 점에서 의미를 더하고 있다.

공원 명칭은 옛 지명인 신평마을의 순우리말인 '새들'을 활용해 지역성을 담고 아이들의 즐거움이 더해지는 공간이라는 의미를 담아 '새들 숲에ON 놀이터'로 정했다.

놀이공원에는 어린이들의 신체활동과 자연 체험이 가능한 놀이시설과 휴식 공간 등이 조성돼 아이와 부모, 지역 주민이 함께 이용하는 자연 친화형 생활 쉼터 역할을 할 것으로 기대된다.

이길용 군산시 기획행정국장은 "고향사랑기부제는 지역경제 활성화와 주민 복지 증진을 연결하는 선순환 구조를 만드는 제도"라며 "기부자에게는 자부심을, 시민들에게는 애향심을 높일 수 있도록 기부금이 체감도 높은 사업으로 이어지게 하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com