보그워너, 유럽 OEM과 터보차저 공급 계약

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2026년부터 양산…가솔린·디젤 차량용 다양한 솔루션 공급

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 자동차 부품업체 보그워너는 유럽 주요 자동차 제조사와 승용차 및 밴용 터보차저 공급 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

기존 공급 프로그램 연장과 신규 수주가 포함된 이번 계약으로 보그워너는 내연기관 차량 분야에서 입지를 넓힌다.

양산은 2026년 2분기부터 2029년 2분기까지 순차적으로 시작된다. 폴란드 제슈프와 독일 키르히하임볼란덴의 보그워너 생산시설에서 제조된다.

[사진=보그워너]

공급 제품은 가솔린 및 디젤 차량 프로그램에 적용되는 터보차저 솔루션이다. 가변 터빈 지오메트리(VTG), 트윈 스크롤 웨이스트게이트, 제어식 2단 터보차징 기술 등으로 구성돼 각 엔진 및 차량 요구사항에 맞춰 성능, 연비, 배출가스 목표 달성을 지원한다.

보그워너 터보 및 열관리 기술 부문 사장 볼커 웡 박사는 "이번 수주는 당사의 강력한 터보차저 기술 포트폴리오와 경쟁력 있는 솔루션, 오랜 기간 고객과 쌓아온 신뢰를 보여주는 결과"라고 말했다.

웡 박사는 "고효율 내연기관 솔루션에 대한 수요가 높아지는 가운데, 당사는 전 세계 고객들에게 첨단 터보차저 기술과 안정적인 공급, 성공적인 양산 역량을 제공하겠다"고 덧붙였다.

y2kid@newspim.com