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부산시, 10일 '제20회 부산콘텐츠마켓' 개막…55개국 700개사 참가

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  • 부산시는 10일부터 12일까지 벡스코에서 제20회 부산콘텐츠마켓을 개최했다
  • 55개국 700개 업체, 2300명 참가해 K-콘텐츠 실물 거래·투자 유치 등 약 2억3000만달러 규모를 목표로 했다
  • 중국·몽골 등 국가관과 글로벌 OTT, AI포럼·칸시리즈 연계 행사까지 아시아 대표 콘텐츠 거래 플랫폼 위상을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중국 공동관 운영 콘텐츠 교류 재개 가능성
총 5건·164억 원 규모 투자협약 체결 예정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 글로벌 콘텐츠 실물 거래를 비롯해 콘텐츠 투자 유치에 본격적으로 나서 글로벌 K-콘텐츠 산업의 위상을 다진다.

부산시는 10일부터 12일까지 사흘간 해운대구 벡스코 제1전시장에서 제20회 부산콘텐츠마켓을 개최한다고 9일 밝혔다.

올해 행사는 55개국 700개 업체에서 2300여 명의 바이어와 셀러가 참가하며 약 2억3000만 달러 규모의 거래 실적을 목표로 한다.

제20회 부산콘텐츠마켓(BCM2026) 포스터[사진=부산시] 2026.06.09

2007년 첫 개최 이후 20회를 맞은 부산콘텐츠마켓의 올해 주제는 '케이(K)-콘텐츠가 세계와 만나는 곳, 부산'이다. 시는 그동안 K-콘텐츠 해외 진출의 교두보 역할을 해 온 부산콘텐츠마켓이 이번 행사를 통해 아시아 콘텐츠 거래 플랫폼으로서 입지를 한층 공고히 할 것으로 보고 있다.

올해 행사는 K-콘텐츠 실물 거래에 더해 투자 유치, 글로벌 트렌드 논의, 20주년 기념 프로그램 등으로 구성된다. 

중국 국가라디오텔레비전총국(NRTA)이 주최하는 '중국공동관'은 한국 콘텐츠 마켓에 참여하는 것은 처음으로 양국 콘텐츠 교류 재개와 중국 시장 재진입 가능성을 가늠하는 시험대가 될 전망이다.

몽골·루마니아 등 국가관도 운영되며 디즈니플러스, 아이치이(iQIYI), 비유(Viu) 등 글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 바이어가 대거 참여해 역대 최대 규모의 시장이 조성될 것으로 보인다.

투자 유치 프로그램도 확대한다. 15개 창업투자사가 국내외 콘텐츠 제작사와 일대일 비즈니스 매칭을 진행하고 20개 제작사가 참여하는 국제 피칭 행사가 열린다. 투자협약식에서는 영화 '칼 : 고두막한의 검', 드라마 '이태원 클라쓰' 필리핀 리메이크 국제공동제작 등 총 5건, 164억 원 규모의 투자협약 체결이 예정돼 있다.

신기술 기반 제작 트렌드를 다루는 대규모 학술·포럼 프로그램도 마련된다. '세계 인공지능 콘텐츠 포럼(World AiCon Forum·WAiCon)'에서는 생성형 인공지능, 실시간 영상 편집 등 최신 기술을 활용한 콘텐츠 제작 방식을 집중 조명한다. 

20주년을 맞은 올해는 개막식과 부대행사도 규모를 키운다. 개막식에서는 중국 휴머노이드 로봇 기업 유니트리(Unitree)가 K-팝 공연을 선보이고 'BCM2036 미래비전 선포식'과 'BCM 20주년 특별시상식'이 함께 진행된다.

칸 국제 드라마 페스티벌과 연계한 '칸시리즈×부산(CANNESERIES×BUSAN)' 특별상영도 마련된다. 올해 칸시리즈 경쟁·비경쟁 부문에 선정된 해외 4편, 국내 3편 등 총 7편이 상영되고 핑크카펫 행사와 주연 배우와의 관객 만남 프로그램이 진행된다. 한국 드라마 '신의 구슬'(감독 정대윤, 출연 이성민·안보현·수현)은 칸시리즈 비경쟁 부문 공식 초청작으로 현지 시사 후 부산 관객과 다시 만난다.

온라인 동영상 콘텐츠 시상식인 'BCM OTT 시리즈 어워즈(BOSA)'와 2년 차를 맞은 '아시아 숏폼 드라마 어워즈(ASDA)'도 함께 열린다. 시는 아시아 숏폼 드라마 산업 성장을 반영해 수상작 상영과 함께 전시, 판매, 투자 유치로 이어지는 연계 구조를 마련했다.

박형준 시장은 "부산콘텐츠마켓은 지난 20년 동안 K-콘텐츠의 글로벌 진출을 이끌어 온 아시아 대표 콘텐츠 거래 플랫폼으로 성장해 왔다"며 "앞으로도 창작, 투자, 유통, 플랫폼이 만나는 장으로서 글로벌 K-콘텐츠 산업의 새로운 10년을 열어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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