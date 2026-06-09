풀무원, 새만금에 국내 첫 '김 육상양식 R&D센터' 짓는다

해수부 국책과제 연계…연중 안정 생산 위한 테스트베드 구축

지역 어업인과 상생 모델 추진…생산·가공·유통 원스톱 체계 목표

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 풀무원이 새만금 국가산업단지에 국내 최초 '김 육상양식 R&D센터'를 착공하고 김 육상양식 기술의 산업화에 속도를 낸다. 기후 변화와 해양 환경 변동으로 수산물의 안정적 생산이 중요해지는 가운데, 바다가 아닌 육상에서 김을 연중 생산할 수 있는 기술 기반을 마련하겠다는 구상이다.

풀무원은 해양수산부의 '지속가능한 우량 김 종자 생산 및 육상양식 기술개발' 국책과제와 연계해 이번 R&D센터를 조성한다고 9일 밝혔다. 센터는 김 육상양식 기술을 실증하고 산업화 가능성을 검증하는 핵심 테스트베드 역할을 맡는다.

풀무원이 새만금 국가산업단지에 착공한 국내 최초 '김 육상양식 R&D센터' 조감도. [사진=풀무원 제공]

R&D센터는 총 9473㎡ 부지에 양식시설, 해수 인·배수 및 전처리시설, 연구·지원시설 등을 갖춘 첨단 인프라로 조성된다. 이번 1단계 사업에서는 김 육상양식동, 해수 처리시설, 사무동 등 테스트베드 운영에 필요한 핵심 시설을 우선 구축한다. 이후 실증 결과를 바탕으로 2단계 확장을 추진해 창고동, 가공동, R&D동 등을 추가하고 수조 규모도 대폭 확대할 계획이다.

특히 김 육상양식동에는 국내 최대 규모의 양식 수조 기반 바이오리액터 시스템이 도입된다. 바이오리액터는 온도, 빛, 영양분 등 생육 환경을 정밀 제어해 김을 안정적으로 생산할 수 있는 시스템이다. 풀무원은 이를 기반으로 생산부터 가공, 유통까지 연결되는 원스톱 산업화 체계를 구축한다는 전략이다.

풀무원은 지역 상생 모델 구축에도 나선다. 개발한 육상양식 모델을 지자체와 지역 어업인에게 공유하고, 향후 인근 양식단지에서 생산된 물김을 전량 수매해 상품화하는 구조를 추진한다. 이를 통해 지역사회에는 안정적인 수익원을 제공하고, 기업은 우수한 원재료를 확보하는 선순환 체계를 만들겠다는 계획이다.

안덕준 풀무원 푸드테크사업부장은 "새만금 R&D센터는 김 육상양식 기술의 실증과 산업화 기반 구축을 위한 중요한 전환점이 될 것"이라며 "푸드테크 기반 혁신 역량을 바탕으로 지속가능한 수산업 모델을 구축하고 글로벌 시장을 선도하는 미래 수산식품 산업으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com