박완수 경남지사, 민선 9기 도정 구상 발표…"조직 혁신·소통 강화"

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남도지사가 재선 임기 첫 공식 회의를 주재하고 조직 혁신과 도민 소통을 중심으로 한 민선 9기 도정 구상을 제시했다.

박 지사는 8일 도청 도정회의실에서 열린 실국본부장회의에서 "민선 8기 성과를 점검해 마무리하고 선거 기간 제시한 공약과 현안 과제를 정리해 민선 9기 도정 방향과 슬로건을 구체화해야 한다"고 밝혔다.

박완수 경남지사가 8일 오전 도청 도정회의실에서 6.3 지방선거 이후 재선 임기를 시작하는 첫 공식 회의인 '실국본부장회의'를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.08

그러면서 "내부 결속과 청렴을 바탕으로 도정 혁신을 추진하고 도민과의 소통 창구도 넓히겠다"고 약속했다.

도는 6월 한 달간 도지사 직통 핫라인을 운영해 조직 운영 전반의 불합리한 점과 개선 의견을 접수할 계획이다.

박 지사는 도청 공직자와 출자·출연기관 임직원에게 개인 휴대전화 번호와 이메일 주소를 공개하도록 지시했다.

선거 기간 공직자 일탈 여부에 대해서는 감찰위원회 조사 결과를 토대로 책임을 묻겠다는 방침이다. 도는 도지사 일정을 6월 30일까지 공개하고 도청을 개방해 면담과 정책 건의, 민원 접수를 받기로 했다.

박 지사는 장마와 폭염 대응도 주문했다. 그는 "지난해 산사태와 제방 유실 피해 지역의 복구 상황을 실국장이 직접 점검하고, 시군과 함께 재해 취약시설과 취약계층 폭염 대책을 확인하라"고 지시했다.

경남의 소상공인·전통시장 경기체감지수 상승과 관련해서는 생활지원금 등 민생 정책과 주력 산업의 호조가 내수 진작으로 이어지고 있다고 평가했다. 박 지사는 "정부 예산안 심의 과정에서 도 역점 사업의 국비 반영을 위해 총력을 다하고 필요하면 직접 기획예산처를 방문하겠다"고 말했다.

또 "공공기관 2차 이전과 관련해서도 지역 국회의원 등과 함께 유치전에 나서겠다"고 덧붙였다.

박 지사는 "민선 8기를 확실히 마무리하고 내부를 쇄신해 민선 9기에는 도민이 체감할 수 있는 미래 비전을 완성하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com