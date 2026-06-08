부산시, 안전한 수돗물 공급 총력…낙동강 하류 물금·매리 '관심 단계' 발령

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수온 상승 유해 남조류 증가 우려

조류 독소 검사 및 수질 관리 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 낙동강유역환경청이 8일 낙동강 하류 물금·매리 지점에 올해 첫 조류경보제 '관심' 단계를 발령함에 따라 안전한 수돗물 공급에 총력을 기하고 있다고 밝혔다.

이날 시에 따르면 국립환경과학원이 지난 6월 1일과 8일 실시한 조사에서 물금 지점의 조류 개체수는 밀리리터(㎖)당 2418개, 매리 지점은 8458개로 나타났으며 이는 조류경보제 '관심' 단계 기준인 ㎖당 1000개를 두 차례 연속 초과한 수치다.

8일 낙동강 하류 물금·매리 지점의 올해 첫 조류경보제 '관심' 단계가 발령됐다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

시는 최근 높은 수온과 일조량 증가 등 조류 증식에 유리한 기상 여건이 이어지면서 유해 남조류가 늘어난 것으로 보고 있다. 올해 '관심' 단계 발령 시기는 지난해(5월 29일)보다는 늦고 2024년(6월 27일), 2023년(6월 15일)보다는 이른 것으로 나타났다.

기상청 예보에 따르면 당분간 기온이 평년과 비슷하거나 높게 유지될 것으로 예상돼 조류 개체수는 더 증가할 가능성이 크다.

시는 녹조 확산 초기부터 대응 강도를 높이기 위해 지난해 8월부터 물금·매리 채수 지점을 매리취수장 상류 3㎞에서 취수장 전면 50ｍ 지점으로 조정하고 채수 당일 경보를 발령하는 체계로 운영하고 있다.

지난 5월 15일부터 10월 15일까지 '녹조 계절관리제'를 가동해 조류 발생 상황을 집중 관리 중이다. 녹조가 본격적으로 늘어날 것으로 예상되는 7월 말부터는 물금·매리 취수구 주변에 녹조 제거선을 투입해 현장에서 직접 녹조를 수거·제거할 계획이다.

조류경보제 '관심' 단계 발령에 따라 시는 취수원 감시와 정수 처리도 강화하고 있다. 물금·매리 지점에서 매일 조류 개체수를 검사하는 동시에 조류 독성물질 9종과 냄새 물질 2종에 대해 '관심' 단계에는 주 2회, 향후 '경계' 단계에서는 매일 자체 검사를 실시한다.

시 관계자는 "상수원 원수에서 조류가 검출되더라도 염소·오존 처리, 고효율 응집제 투입, 모래·활성탄 여과지 역세척 주기 단축 등 정수 공정을 강화해 조류독소와 냄새 물질을 제거하고 있다"고 말했다.

시는 중장기 대책으로 2028년까지 물금취수장 일대에 수심별 선택 취수가 가능한 취수탑을 설치해 유해 남조류 유입을 근본적으로 줄인다는 방침이다.

ndh4000@newspim.com