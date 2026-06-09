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서울시, 폭염 대비 아리수 종합대책…취약계층 보호·수질 안정성 확보

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  • 서울시가 9일 여름철 아리수 종합대책을 밝혔다.
  • 기온 상승과 강수량 증가에 맞춰 수질관리를 강화했다.
  • 병물 지원과 시설 점검으로 취약계층 보호를 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소형생물 차단 위한 정수처리 관리 강화
이동노동자 등 병물 아리수 40만병 지원

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 올여름 기온이 평년보다 높고 강수량도 많을 것으로 예상되면서, 아리수 운영 전반에 대한 여름철 종합대책을 추진한다고 9일 밝혔다.

시는 매년 여름철 폭염과 집중호우에 대비해 아리수 종합대책을 수립하고 있다. 작년에는 기록적인 폭염으로 인해 병물 아리수 43만 병을 지원하고 아리수 나눔냉장고 21대를 운영하며 취약계층 보호를 위한 노력을 강화했으며, 정수처리 과정 전반에 대한 철저한 관리로 안정적인 수돗물 공급체계를 유지했다.

올해는 기온이 평년보다 높은 가운데 강수량도 많을 것으로 전망되면서, 수질 변화와 폭염 피해 우려가 커지고 있다. 시는 작년의 수질관리·취약계층 보호 대책을 한층 강화하고 소형생물 차단·취수원 감시를 확대할 계획이다.

서울 구의아리수정수센터의 모습 [뉴스핌DB]

기상청에 따르면 올해 6~8월 기온은 평년보다 높고 강수량도 증가할 것으로 전망되며, 강한 여름 고기압의 영향으로 무더위가 계속될 가능성이 큰 것으로 나타났다.

이에 따라 정수처리 과정에서는 수온 상승에 따른 소형생물 발생에 대비해 모든 공정에 대한 관리 수준을 높인다. 원수부터 정수처리 공정, 배수지까지 연중 상시 모니터링을 실시하며, 각 공정에 맞춤형 대응을 강화해 소형생물 발생을 차단할 계획이다.

또 취수원에서 유입될 수 있는 소형생물을 제거하기 위해 침전지의 잔류염소를 0.1mg/L 이상 유지하고, 여과지와 활성탄지의 역세척 주기를 단축하며 오존 주입을 강화한다. 취수원 수질 변동에 대비한 감시체계도 강화하며, 주요 지점에서 조류경보제를 운영해 수질 변화를 조기에 파악할 방침이다.

무더위에 취약한 시민들을 위해 맞춤형 지원도 강화한다. 노숙인 시설과 쪽방촌, 무더위쉼터 등지에 병물 아리수 약 40만 병을 지원하며, 재난 발생 시에는 급수차와 비상급수대 등을 활용한 비상급수 지원체계를 운영할 계획이다.

현장 작업자 안전관리도 강화된다. 밀폐공간에서의 유해가스 사고와 온열질환 발생 위험이 증가하는 여름철에는 작업환경 점검을 실시하고 안전수칙 준수 여부를 집중 점검할 예정이다. 총 422개소의 상수도 시설물·공사장에 대해 안전대책 수립과 이행 사항을 점검하며, 안전사고 예방에 나선다.

시는 여름철 수분 섭취와 함께 아리수 음용을 권장했다. 텀블러나 물병에 물을 여러 번 나눠 마시는 경우가 많은데, 아리수는 잔류염소가 세균 증식을 억제해 보다 위생적으로 마실 수 있다고 덧붙였다.

시는 서울 전역 556개 지점의 수질 감시와 아파트·다중이용시설 100개 지점의 수질검사 결과를 공개해 시민들이 여름철에도 수돗물의 품질을 직접 확인하고 안심하고 이용할 수 있도록 할 예정이다.

주용태 서울아리수본부장은 "올여름은 예년보다 높은 기온과 많은 강수량이 예상되는 만큼 철저한 대비가 필요하다"며 "서울시는 수질관리와 시설 안전, 폭염 취약계층 보호와 현장 작업자 안전관리까지 강화해 시민들이 여름철에도 안전하게 아리수를 이용할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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