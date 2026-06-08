의왕시, 제9회 지방선거 당선증 교부식 개최

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김성제 의왕시장 당선인 "전국에서 가장 살기 좋은 의왕시를 만드는 데 최선"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 8일 대회의실에서 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식을 개최했다고 밝혔다.

김성제 의왕시장 당선인(왼쪽)이 김수정 의왕시 선거관리위원회 위원장으로 부터 당선증을 교부 받고있다. [사진=의왕시]

시에 따르면 이날 교부식에는 이번 선거에서 당선된 김성제 의왕시장과 시의원 및 도의원 당선인, 의왕시 선거관리위원회 관계자, 시민 등 200여 명이 참석했다.

당선증 교부식은 선거 결과를 공식적으로 확인하고 시민의 선택으로 선출된 당선인들에게 당선증을 수여하기 위해 마련된 행사다.

이날 김수정 의왕시 선거관리위원회 위원장은 당선인들에게 당선증을 전달했으며 이 자리에서 당선인들은 지역발전과 시민 행복을 위한 책임과 역할을 다짐하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김성제 의왕시장(당선인)이 당선 소감을 밝히고 있다. [사진=의왕시]

김성제 의왕시장(당선인)은 "의왕시 발전을 위해 다시 한번 일 할 수 있는 기회를 주신 시민 여러분께 진심으로 감사 드린다"며 "선거 과정에서 약속드린 정책들을 차질 없이 추진하고 시민의 목소리를 시정에 적극 반영해 전국에서 가장 살기 좋은 의왕시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 당선 소감을 밝혔다.

이어 "시민과의 약속을 시정 운영의 최우선 가치로 삼고 명품 도시의 완성과 시민 행복을 위해 혼신을 다하겠다"고 덧붙였다.

제9회 지방선거 의왕 지역 당선인 단체 기념사진. [사진=의왕시]

한편 이날 당선증을 교부받은 당선인들은 오는 7월 1일부터 민선9기 임기를 시작하게 된다.

1141world@newspim.com