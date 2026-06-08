경기아트센터 '경기틴즈' 참여기관 선정 마치고 사업 운영 시작

과천문화재단 등 5개 기관 참여...창작 뮤지컬 교육 프로그램 운영

창작하고 협업하며 무대 위에서 성장 과정 경험할 수 있도록 마련

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터가 청소년 창작 뮤지컬 교육사업 '경기틴즈'의 2026년도 참여기관 선정을 마치고 본격적인 사업 운영에 들어간다고 8일 밝혔다.

경기아트센터가 청소년 창작 뮤지컬 교육사업 '경기틴즈'의 2026년도 참여기관 선정을 마치고 본격적인 사업 운영에 들어간다. [사진=경기아트센터]

센터에 따르면 '경기틴즈'는 경기도 내 아동·청소년이 창작 뮤지컬 교육과정을 통해 공연예술을 직접 경험하고 교육 결과를 실제 무대 공연으로 구현할 수 있도록 지원하는 청소년 예술교육 사업이다. 연기·보컬·안무 등 뮤지컬의 기본 요소는 물론 창작과 협업 무대 표현 과정을 종합적으로 경험하며 예술적 감수성과 창의성 소통 역량을 함께 키울 수 있도록 구성됐다.

올해 사업에는 과천문화재단, 구리문화재단, 수원청소년청년재단, 의정부문화재단, 한세대학교 등 총 5개 기관이 참여한다. 경기아트센터는 사업의 총괄 운영기관으로서 예산 지원과 사업 운영 관리 기관 간 협력체계 구축을 담당하며 각 참여기관은 지역 특성과 교육 여건을 반영한 창작 뮤지컬 교육 프로그램을 운영한다.

이를 통해 경기도 청소년들은 거주 지역과 가까운 문화예술기관에서 전문적인 공연예술 교육을 받고 창작 과정부터 공연 무대까지 경험할 수 있는 기회를 얻게 된다.

참가 대상은 뮤지컬 배우와 공연예술 분야 진로에 관심 있는 경기도 거주 19세 미만 아동·청소년이다. 선발된 참가자들은 연기, 보컬, 안무 등 기초 교육과 창작 워크숍, 리허설 과정을 거쳐 실제 공연 무대에 참여하게 되며 모든 교육 과정은 무료로 운영된다.

기관별 참가자 모집과 오디션 일정은 각 운영기관에서 개별 진행한다. 수원청소년청년재단은 지난 5월 28일 모집을 마감했으며 현재 과천문화재단, 구리문화재단, 의정부문화재단, 한세대학교가 순차적으로 참가자를 모집하고 있다.

과천문화재단은 6월 10일까지 참가 신청을 받으며 6월 17일 오디션을 진행한다. 의정부문화재단은 6월 18일까지 모집 후 6월 20일 오디션을 실시한다. 한세대학교는 6월 17일까지 접수 후 6월 20일 오디션을 진행할 예정이며, 구리문화재단은 6월 5일부터 27일까지 참가자를 모집하고 선착순 접수 순으로 개별 오디션을 운영한다.

김상회 경기아트센터 사장은 "경기틴즈는 청소년들이 공연예술을 배우는 데 그치지 않고 스스로 창작하고 협업하며 무대 위에서 성장하는 과정을 경험할 수 있도록 마련된 사업"이라며 "경기아트센터는 지역 문화기관과의 협력을 바탕으로 청소년 예술교육의 기회를 확대하고 미래 문화예술 인재들이 성장할 수 있는 기반을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

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