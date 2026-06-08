대구교통공사, '제10기 시민기자단' 모집…14명 선발 예정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

블로그 기자단 7명·영상 기자단 7명

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구교통공사는 공사의 정책과 서비스를 시민의 시각으로 소통하기 위해 '제10기 DTRO 시민기자단'을 모집한다.

8일 공사에 따르면 모집 인원은 블로그 기자단 7명, 영상 기자단 7명 등 총 14명이며 신청 기간은 8일부터 21일까지다.

관심 있는 시민은 누구나 지원할 수 있으며 대구·경산 거주자와 SNS 활용 능력이 우수한 지원자 또는 기자단과 서포터즈 활동 경험이 있는 이들은 우대된다. 지원자는 공사 홈페이지를 통해 온라인 지원서를 작성해 제출해야 한다.

대구교통공사는 '제10기 DTRO 시민기자단'을 모집한다고 8일 밝혔다.[사진=대구시] 2026.06.08 yrk525@newspim.com

선발된 기자단은 오리엔테이션과 SNS 실무 역량 강화를 위한 교육을 받은 후 향후 1년간 공사의 다양한 정책과 성과, 주변 명소 등을 취재해 홍보 콘텐츠를 제작하게 된다. 이들은 이를 통해 시민들에게 정보를 공유하고 전달하는 역할을 맡게 된다.

인센티브로는 활동 실적에 따라 소정의 원고료가 지급되고 공사에서 주최하는 각종 행사에 우선 초청될 기회가 제공된다. 또한 활동 우수 기자에게는 별도의 포상이 예정되어 있다. 최종 선발 결과는 6월 24일 공사 홈페이지와 SNS 채널을 통해 발표될 예정이다.

김기혁 사장은 "시민기자단은 공사의 정책과 서비스를 시민의 시각에서 전달하는 중요한 소통 창구가 될 것"이라며 "참신한 아이디어와 열정을 가진 시민들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

yrk525@newspim.com