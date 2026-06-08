여름 음악 축제 '2026 클래식 레볼루션' 8월 개막

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 롯데콘서트홀이 오는 8월 28일부터 9월 4일까지 '2026 클래식 레볼루션'을 개최한다.

2025 클래식레볼루션 개막공연. [사진= 롯데문화재단]

올해는 지난해에 이어 레오니다스 카바코스가 예술감독을 맡았다. 카바코스가 제안한 올해 주제는 '뿌리(Origin)'다. 민속 음악과 문화적 전통이 클래식 작품 속에 어떻게 스며들었는지를 조명한다. 그는 "오늘날 널리 사랑받는 클래식 작품 상당수는 민속 선율과 전통음악에서 영감을 받아 탄생했다"며 "작곡가들은 음악을 통해 과거 세대의 문화적 유산과 끊임없이 연결되어 왔다"고 밝혔다.

출연진도 화려하다. 바흐트랙 '2025년 가장 바쁜 연주자' 순위에서 피아니스트 부문 1위 키릴 게르스타인, 바이올리니스트 부문 4위 카바코스, 첼리스트 부문 3위 키안 솔타니가 한 무대에 선다. 피아니스트 김선욱은 체임버 뮤직 콘서트에 연주자로 참여하고, 세 주요 연주자는 협연·리사이틀·실내악 등 다양한 포맷을 소화한다.

개막 공연(8월 28일)은 안드레이 보레이코가 이끄는 국립심포니오케스트라와 솔타니가 함께 코다이 '갈란타 무곡', 드보르작 '첼로 협주곡 b단조', 바르톡 '오케스트라를 위한 협주곡'을 연주한다. 각기 다른 방식으로 민속음악을 예술로 끌어올린 세 작품으로 축제의 주제를 압축적으로 구현한다.

두 차례 열리는 체임버 뮤직 콘서트에는 카바코스, 비올리스트 앙투안 타메스티, 솔타니, 김선욱과 함께 바이올리니스트 김서현, 첼리스트 문웅휘·한재민 등 국내 차세대 연주자들이 참여해 세대를 잇는 음악적 대화를 나눈다.

9월 1일 카바코스와 게르스타인의 듀오 리사이틀, 9월 3일 게르스타인 독주회가 차례로 열리며, 폐막 공연(9월 4일)에서는 카바코스 지휘의 수원시립교향악단과 게르스타인이 브람스 피아노 협주곡 1번·교향곡 1번으로 축제의 대미를 장식한다.

fineview@newspim.com