SK与英伟达深化合作 共建下一代AI工厂

纽斯频通讯社首尔6月8日电 韩国SK集团8日宣布，将与美国芯片企业英伟达进一步扩大合作范围，从以高带宽存储器（HBM）为核心的半导体合作延伸至人工智能（AI）工厂、数据中心和云基础设施等AI产业链多个领域。

图为8日上午，SK集团会长崔泰源（左）与英伟达首席执行官黄仁勋在首尔钟路区的SK大厦举行记者会，介绍合作情况。【图片=纽斯频通讯社】

当天，SK集团会长崔泰源与英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在首尔钟路区SK大厦举行联合发布会，阐述未来合作方向。

崔泰源表示，过去双方合作主要集中在存储器领域，未来将把合作提升至集团层面，共同推进人工智能工厂建设。所谓AI工厂不仅包括SK海力士的半导体生产设施，也涵盖AI数据中心等基础设施。双方计划共同制定并共享研发路线图，以更快适应未来人工智能市场需求变化。

崔泰源指出，当前AI产业链中既有传统客户，也有新进入企业，市场在价格和供需方面仍存在一定不匹配现象。SK希望通过与英伟达深化合作，推动人工智能生态体系更加稳定发展。

黄仁勋表示，当前全球范围内对AI工厂和AI基础设施的需求快速增长，相关产业正处于高速发展阶段，这也是双方进一步深化合作的重要背景。

他表示，随着人工智能应用不断扩大，仅依靠图形处理器（GPU）已难以满足市场需求，未来需要更加完整的产业协同体系。双方将在芯片、数据中心和通信网络等多个领域展开合作。

谈及双方合作前景时，黄仁勋表示，此次签署的是一项长期合作协议，合作期限超过两年，并存在进一步延长的可能。英伟达目前每年已向SK海力士采购价值数十亿美元的产品，未来采购规模有望继续扩大。

对于人工智能产业发展趋势，黄仁勋认为，人工智能已经进入大规模应用阶段，未来各国和企业都将广泛部署AI技术。当前全球AI基础设施建设仍处于起步阶段，未来十年以上有望保持持续扩张态势。

当天，SK海力士宣布将与英伟达共同开发面向全球AI工厂建设需求的下一代存储器产品，并进一步加强长期技术合作伙伴关系，以推动半导体设计和制造技术创新。

与此同时，SK电讯表示，将与英伟达合作建设新一代AI基础设施。双方计划基于英伟达DSX平台推进覆盖芯片、数据中心建设及运营的"全栈AI云"合作项目，并以吉瓦级（GW）规模为目标，逐步扩建专门面向人工智能运算的数据中心"AI工厂"。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社