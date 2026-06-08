거창군, 전통시장 수산물 온누리상품권 환급행사 진행…환급 최대 2만 원

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3만4000원 이상 구매 시 1만 원

주말장터 등 다양한 지원 사업 추진



[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 수산물 소비 촉진과 전통시장 이용 확대에 나섰다.

거창전통시장 '온누리상품권 환급행사' 포스터[사진=거창군] 2026.06.08

군은 오는 10일부터 14일까지 5일간 거창전통시장에서 국내산 수산물 구매금액에 따라 온누리상품권을 환급하는 행사를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 (사)거창시장번영회가 맡았으며 건어물·해물·수산·젓갈류를 취급하는 거창전통시장 내 13개 점포가 참여한다.

행사 기간 참여 점포에서 국내산 수산물을 일정 금액 이상 구매하면 온누리상품권으로 환급을 받을 수 있다. 3만4000 원 이상 구매 시 1만 원, 6만7000 원 이상 구매 시 2만 원 상당의 상품권을 지급한다. 1인당 최대 환급 한도는 2만 원이다.

이용 방법은 행사 참여 점포에서 물품을 산 뒤 영수증을 시장 내 환급부스에 제출하면 된다. 현장에서 휴대전화나 신분증으로 본인 확인을 거친 뒤 온누리상품권을 지급한다. 예산이 소진될 경우 행사는 기간과 관계없이 조기 종료될 수 있다.

군은 전통시장 고객 유입과 상권 활성화를 위해 온누리상품권 환급행사, 주말장터 운영, 문화관광형시장 육성사업 등 다양한 지원 사업을 이어가고 있다.

yun0114@newspim.com