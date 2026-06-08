숭실대, 김장환 극동방송 이사장·이병구 네패스 회장에 명예박사 수여

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김 이사장 명예경영학박사·이 회장 명예공학박사 받아

"성경적 가치 실천·국가 발전 기여한 삶, 숭실의 귀감"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교는 극동방송 김장환 이사장과 주식회사 네패스 이병구 회장에게 각각 명예박사 학위를 수여했다고 8일 밝혔다.

학위수여식은 지난 5일 오전 10시 30분 숭실대 형남홀에서 열렸다. 행사에는 오정현 학교법인 숭실대 이사장과 이윤재 총장을 비롯해 대학 주요 보직자, 극동방송·네패스 관계자, 가족 등이 참석했다.

숭실대학교는 극동방송 김장환 이사장과 주식회사 네패스 이병구 회장에게 각각 명예박사 학위를 수여했다. [사진=숭실대]

숭실대는 두 인물이 각 분야에서 쌓아 온 공적과 사회적 기여, 대학의 교육 이념인 '진리와 봉사' 실천 성과 등을 종합적으로 고려해 명예박사 학위 수여를 결정했다.

김장환 이사장은 명예경영학박사 학위를 받았다. 김 이사장은 극동방송을 국내 대표 종교 방송사로 성장시키는 데 기여하고, 방송 선교와 언론 미디어 발전에 힘써 온 인물로 평가받는다. 2000년부터 2005년까지는 세계침례교연맹(BWA) 총회장을 지내며 한국 개신교의 국제적 위상을 높이고 인권과 자유 증진 활동에도 참여했다.

숭실대는 김 이사장이 지속적인 구호와 나눔 활동을 이어오며 대학의 건학 이념인 '진리와 봉사'를 실천해 온 점도 학위 수여 배경으로 설명했다.

이병구 회장은 명예공학박사 학위를 받았다. 이 회장은 1990년 네패스를 설립한 뒤 연구개발 투자와 기술 혁신을 바탕으로 국내 반도체 후공정 산업 발전에 기여해 왔다. 특히 첨단 패키징 기술을 고도화하며 국내 반도체 산업 생태계의 경쟁력 강화에 역할을 해 온 점을 인정받았다.

숭실대는 이 회장이 '감사 경영'과 '인간 존중 경영'을 기반으로 조직문화와 노사관계 개선을 이끌고, 기업의 사회적 가치 실현에 기여해 온 점도 높이 평가했다.

오정현 이사장은 "이번 학위 수여는 각 분야에서 축적된 성과와 사회적 기여를 기리는 자리"라며 "대학의 이념과 가치를 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이윤재 총장은 "김장환 이사장과 이병구 회장을 숭실의 동문으로 맞이하게 된 것은 의미 있는 일"이라며 "두 인물이 보여준 헌신과 성과는 대학이 지향하는 가치와 맞닿아 있으며 구성원들에게 중요한 귀감이 될 것"이라고 밝혔다.

김 이사장은 "숭실대학교에서 명예학위를 받게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 사회와 다음 세대를 위한 역할을 이어가겠다"고 약속했다. 이 회장은 "대학에서 공학박사 학위를 받게 된 것을 영예로 생각한다"며 "기술 기반 성장을 통해 산업과 사회에 기여하겠다"고 다짐했다.

숭실대는 1897년 설립된 국내 최초의 근대 대학으로 내년 개교 130주년을 앞두고 교육·연구 역량을 강화하며 사회 각 분야와의 협력을 확대해 나갈 계획이다.

jane94@newspim.com