韩智库：半导体景气带动经济温和复苏 下行风险犹存

纽斯频通讯社世宗6月8日电 韩国智库——韩国开发研究院（KDI）8日表示，在半导体产业景气持续向好的带动下，韩国经济总体保持温和复苏态势。不过，受中东局势持续紧张、高油价以及汇率波动等因素影响，经济下行风险犹存。

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KDI当天发布的《6月经济动向》报告指出，尽管中东战争给经济活动带来一定压力，但半导体产业强劲增长正持续支撑韩国经济改善。

报告显示，韩国内需继续呈现缓慢恢复趋势。4月份零售销售指数同比增长1.6%。从三个月移动平均值来看，增幅由2月份的1.9%逐步扩大至4月份的3.6%。同期服务业产出同比增长3.5%，金融和保险业表现较为活跃。

消费者信心也有所改善。5月份消费者信心指数升至106.1，高于4月份的99.2。KDI认为，政府自4月底起实施的高油价补贴政策有望进一步提振消费。

投资方面，半导体行业继续发挥带动作用。4月份设备投资同比增长8.1%，其中半导体制造设备投资增长41.1%。作为先行指标的5月份半导体制造设备进口额同比增长54.9%。与此同时，工业机械和电子电气设备投资也保持增长态势。

出口继续成为经济增长的重要支撑。受人工智能（AI）相关需求增长推动，韩国5月份出口额同比增长53.2%。对美国和中国出口分别增长66.9%和89.7%。当月贸易顺差达到269.5亿美元。

不过，建筑行业仍然低迷。4月份建筑施工完成额同比下降5.5%，其中建筑工程和土木工程分别下降6.4%和2.8%。受中东局势影响，建筑材料价格持续上涨，建筑施工价格指数从2月份的2.1%升至4月份的4.6%。KDI指出，项目开工延迟和施工周期延长可能继续制约建筑投资恢复。

通胀压力则有所回升。5月份韩国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，高于4月份的2.6%。其中，石油类产品价格同比上涨24.2%，成为推动物价上涨的主要因素。剔除食品和能源价格后的核心通胀率也由2.2%升至2.5%。

金融市场方面，中东局势带来的不确定性进一步推高避险情绪。截至5月底，韩元对美元汇率升至1美元兑1507.9韩元，高于4月底的1483.3韩元。韩国3年期国债收益率也由3.6%升至3.73%。与此同时，在人工智能产业投资预期推动下，韩国综合股价指数（KOSPI）升至8476.2点。

KDI表示，目前半导体出口和设备投资仍是推动韩国经济复苏的主要动力，但原油供应不确定性、高油价以及建筑业持续低迷等因素，仍将对未来经济增长构成压力。报告认为，中东局势引发的能源供应风险可能进一步推高生产成本，并成为影响韩国经济走势的重要变量。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社