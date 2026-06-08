의왕시 '시민정원사 기초과정 양성교육' 교육생 모집

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정원문화에 대한 이해를 높이고 녹색도시 조성에 참여할 시민 정원사 양성

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 시민들의 정원문화에 대한 이해를 높이고 녹색도시 조성에 참여할 시민 정원사를 양성하기 위해 '2026년 의왕시민정원사 기초과정 양성교육'의 교육생을 모집한다고 8일 밝혔다.

시에 따르면 이번 교육은 정원 분야에 관심 있는 시민들을 대상으로 실내외 정원에 대한 기초 이론과 실습 교육을 제공하는 과정으로 시민들이 정원 조성과 관리에 필요한 지식과 실무 역량을 체계적으로 습득할 수 있도록 기획됐다.

시민정원사 양성교육 실습 수업 모습. [사진=의왕시]

교육은 오는 7월 9일부터 10월 29일까지 매주 목요일 총 56시간 과정으로 운영된다. 주요 교육 내용은 '식물의 구성과 생육환경', '조경수의 이해' 등의 이론 교육과 '정원 설계', '수목 전지 및 전정', '수목 굴취 및 이식' 등 현장 중심의 실습 교육으로 구성된다.

또한 출석률 80% 이상을 충족한 교육생에게는 수료증이 수여되며 향후 운영되는 의왕시민정원사 심화 과정에 참여할수 있는 기회도 제공된다.

시는 이번 교육을 통해 양성된 시민정원사를 바탕으로 생활 속 정원문화가 확산 되고 녹색 공동체 활성화가 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

교육 수강을 희망하는 시민은 6월 15일부터 6월 23일까지 담당자 이메일 또는 의왕시청 공원녹지과를 방문해 신청서를 제출하면 된다.

교육 관련 세부 프로그램 수강 신청 서식 등 이번 과정과 관련한 기타 자세한 사항은 의왕시청 홈페이지 공지 사항에서 확인하거나 의왕시 공원녹지과로 문의하면 안내받을 수 있다.

시 관계자는 "시민정원사 양성교육은 시민들이 정원에 대한 전문지식과 실무 능력을 갖추고 지역사회 녹색환경 조성에 참여할 수 있도록 지원하는 과정"이라며 "정원과 식물에 관심 있는 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com