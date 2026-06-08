원광디지털대 재학생 이민희 대표 '관광두레 신규 주민사업체' 선정

광명 숲길을 향기로 기억하는 웰니스 관광 콘텐츠 선봬

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 한방미용예술학과 재학생 이민희 대표가 운영하는 메이커스오일·메이커스컴퍼니가 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '2026 관광두레 신규 주민사업체'에 선정됐다.

8일 대학교에 따르면 관광두레는 지역 주민이 주체가 되어 숙박, 식음, 기념품, 여행, 체험 등 지역 고유의 자원을 활용한 관광사업체를 창업·운영할 수 있도록 지원하는 정책사업이다. 지역 주민이 직접 지역의 매력을 발굴하고 이를 지속 가능한 관광 비즈니스로 발전시키는 것을 목표로 한다.

원광디지털대학교 한방미용예술학과 재학생 이민희 대표. [사진=원광디지털대학교]

2026년 관광두레 신규 주민사업체 공모에는 전국 21개 기초지자체에서 116개 주민사업체가 신청했으며 이 가운데 48개소가 최종 선정됐다. 메이커스컴퍼니는 경기 광명시 기념품 분야 주민사업체로 이름을 올리며 지역 자연자원과 웰니스 전문성을 결합한 주민 주도형 관광 창업 사례로 주목받고 있다.

선정된 관광두레 주민사업체는 최장 5년간 성장 단계별 맞춤형 지원을 받게 된다. 지원 규모는 최대 1억1000만 원이며 1차 연도에는 최대 500만 원이 지원된다.

이와 함께 역량 강화 교육, 우수 사업체 견학, 창업·경영 컨설팅, 상품 및 메뉴 개발, 디자인 개발, 홍보·마케팅, 파일럿 사업 운영, 법률·세무 자문 등 다양한 지원 프로그램이 제공된다. 지역별 관광두레 PD의 현장 밀착 지원도 이뤄진다.

이민희 대표는 원광디지털대학교 한방미용예술학과와 대학원 자연건강학과에 재학 중인 웰니스 전문가로 아로마테라피와 후각 기반 치유 프로그램 분야에서 활동해 왔다. 그는 향기를 단순한 제품이 아닌 자연건강, 정서적 회복, 지역 관광 경험을 연결하는 콘텐츠로 확장하는 데 주력하고 있다.

메이커스오일의 대표 사업은 광명의 4대 산인 도덕산, 구름산, 가학산, 서독산의 이미지를 천연 에센셜 오일로 구현한 시그니처 아로마 스프레이 '포레스트 트레일 광명(Forest Trail GM)' 개발이다. 해당 제품은 광명 숲길이 지닌 고요함과 안정감 자유로움을 향으로 표현해 관광객이 광명에서의 경험을 일상에서도 기억할 수 있도록 기획됐다.

이 대표는 원광디지털대학교 대학원 자연건강학과의 약선푸드케어, 요가명상테라피, 뷰티헬스케어, 산림치유 등 4개 소단위 전공과 학부 한방미용예술학과가 함께 운영하는 동아리 '아로마랩(Aroma Lab)'의 리더로 활동하고 있다. 김현숙 교수의 지도를 바탕으로 각 전공의 전문성을 연계해 한국형 웰니스 아로마테라피 프로그램 개발에도 참여하고 있다.

이번 사업을 계기로 메이커스오일은 원광디지털대학교와의 협력을 통해 향기 체험 프로그램 개발, 아로마테라피 교육, 지역 웰니스 관광 콘텐츠 고도화, 재학생·졸업생 참여 프로그램 운영 등으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획이다. 이는 대학의 교육·연구 역량이 지역관광 창업과 연계되는 산학협력 모델로도 의미를 갖는다.

메이커스오일이 제시한 또 다른 핵심 사업은 '향기 정류장' 구축이다. 광명 지역 등산로 인근 카페와 상점 주요 관광 거점에 향기 제품을 시향·구매할 수 있는 숍인숍 형태의 공간을 조성해 관광객의 동선을 지역 상권으로 연결한다는 구상이다. 이를 통해 관광객 체류시간을 늘리고 지역 소상공인과 상생하는 로컬 경제 생태계를 조성한다는 계획이다.

이민희 대표 강의 하는 모습. [사진=원광디지털대학교]

메이커스오일·메이커스컴퍼니는 이번 관광두레 선정을 발판으로 광명 4대 산을 주제로 한 향기 상품 출시, 체험 프로그램 운영, 기업 대상(B2B) 웰니스 연수 사업 확대 등을 단계적으로 추진할 예정이다. 제품 판매와 체험, 지역 상권 연계를 결합한 사업 모델을 통해 광명을 '향기로 기억되는 웰니스 도시'로 브랜딩한다는 목표다.

이민희 대표의 이번 성과는 원광디지털대학교에서 축적한 한방미용과 자연건강, 웰니스 교육의 성과가 지역 관광 창업으로 연결된 사례라는 점에서 의미를 더한다. 향기를 매개로 지역의 기억과 자연건강의 가치를 관광 콘텐츠로 구현하고 있는 메이커스오일의 행보가 광명 지역의 새로운 웰니스 관광 브랜드로 성장할 수 있을지 관심이 모아진다.

1141world@newspim.com