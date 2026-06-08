부산공공성연대 "부산시, 성비위 해임자 재채용"…인사검증 시스탬 개선 촉구

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산공공성연대가 부산시의 공무원 채용 과정에서 성비위 해임자의 재채용과 관련해 인사검증 시스템 전면 개선을 촉구했다.

부산공공성연대는 8일 오전 10시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "과거 공공기관에서 심각한 성비위를 저질러 해임된 자가 최근 부산시 임기제 공무원으로 최종 합격했다"고 밝혔다.

부산공공성연대가 8일 오전 10시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 부산시의 곹무원 채용 과정에 대한 인사검증 시스템 개선을 촉구하고 있다. [사진=부산시의회] 2026.06.08

연대는 "해당 합격자는 과거 공공기관에서 '신체 접촉을 동반한 심각한 강제추행' 등의 성비위를 저질러 사내 절차를 거쳐 중징계인 해임 처분을 받은 인물"이라며 "이 사실을 알고도 채용했다면 부산시가 인사 검증을 하면서 성비위에 대해 안일하게 치부했거나 인사 관련 공무원 내에 유착을 의심하지 않을 수 없다"고 주장했다.

이어 "공공기관 종사는 물론 시민의 신뢰할 수 없으며, 공공기관이 갖줘야 할 최소한의 도덕성과 공공성마저 훼손하는 것"이라고 강조하며 부산시의 공무원 채용 심사 및 검증 절차를 투명하게 공개할 것을 요구했다.

채용 및 검증 과정에서 규정 위반이나 구저적 부실 등 잘못이 확인될 경우 합격 취소 검토와 관련자에 대한 엄중한 조치와 심사 제도 개편과 공공기관 간 징계 이력 교차 검증 시스템 구축 등을 촉구했다.

연대는 "부산시는 무너진 인사검증 시스템의 실체를 벼아프게 인정하고 즉각적인 쇄신에 나서야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com