광명시 "시민과 함께 만들어 온 지속가능발전 정책 성과 국제사회에 알린다"

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'2026 광명시 자발적 지역검토 보고서' 발간...성과·과제를 국제사회와 공유

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 시민과 함께 만들어 온 지속가능발전 정책 성과를 국제사회에 알린다.

시는 국제연합(UN) 지속가능발전목표(SDGs) 이행 현황과 주요 정책 성과를 담은 '2026 광명시 자발적 지역검토 보고서'를 발간했다고 8일 밝혔다.

박승원 광명시장이 2024년 10월 광명시 일직동 아이벡스 스튜디오에서 열린 '2024년 광명시 탄소중립 국제포럼'에서 광명시 탄소중립 정책에 대해 설명하고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 '자발적 지역검토 보고서(VLR, Voluntary Local Review)'는 지방정부가 지속가능발전목표 이행 현황을 점검하고 성과와 과제를 국제사회와 공유하는 보고서다.

국제연합(UN)은 2030 지속가능발전 의제 실현을 위해 지방정부의 적극적인 참여를 강조하며 자발적 지역검토 보고서(VLR) 작성과 국제 플랫폼 공개를 권고하고 있다.

시는 지속가능발전 정책 성과와 경험을 국제사회와 공유하고 지방정부 차원의 지속가능발전목표(SDGs) 실천 모델 확산에 기여하고자 이번 보고서를 발간했다.

보고서에는 광명시가 추진해 온 지속가능발전 대표 정책을 ▲돌봄도시 ▲평생학습도시 ▲사회연대경제 ▲탄소중립도시 ▲자원순환도시 ▲시민주권도시 등 6개 분야로 나눠 정책 추진 성과 향후 과제를 담았다.

주요 내용으로는 돌봄 분야의 1인가구 지원과 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 건강관리 서비스, 평생학습 분야의 50대 평생학습지원금, 사회연대경제 분야의 공정무역도시 조성, 탄소중립 분야의 시민 참여형 기후행동 모델 '1.5℃ 기후의병', 자원순환 분야의 대형폐기물 자원화와 폐가전 무상수거 체계, 시민주권 분야의 주민참여예산과 500인 원탁토론회 등이 포함됐다.

박승원 광명시장은 "이번 보고서는 시민과 함께 추진해 온 지속가능발전 정책의 성과를 국제사회와 공유하는 의미 있는 기록"이라며 "광명시는 앞으로도 시민과 함께 지속가능발전 정책을 발전시켜 지역의 실천 경험을 국제사회와 공유하고 지속가능발전 분야의 글로벌 표준 도시로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.

시는 이번 보고서를 국문·영문 혼용 전자책과 인쇄본으로 제작했으며 이달 중 국제연합 경제사회국(UN DESA) 등 국제 플랫폼에 게시해 국내외 지방정부와 공유할 예정이다.

1141world@newspim.com