전북교육청, AI·디지털 수업 공개 '확대'…교실 중심 미래교육 역량 강화

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초·중·고 48개 학급 수업나눔 운영으로 교원 실천 사례 공유

연수·수업 공개·현장 지원 연계한 전북형 AI 교원 성장체계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 인공지능·디지털 교육 역량을 갖춘 교사들의 수업 사례를 공유하며 미래교육 현장 확산에 나선다.

전북교육청은 오는 15일부터 26일까지 '인공지능(AI)·디지털 수업 현장지원단 2차 수업나눔'을 운영한다고 8일 밝혔다.

AI·디지털 수업 나눔[사진=전북교육청] 2026.06.08 lbs0964@newspim.com

이번 수업나눔은 초등학교 3학년부터 고등학교 2학년까지 총 48개 학급의 AI·디지털 수업을 공개하는 프로그램으로, 도내 교원이면 누구나 학급당 10명 이내로 참관 신청이 가능하다.

참관 신청은 오는 10일 정오까지 구글폼을 통해 접수한다.

이번 행사는 전북교육청과 전북특별자치도교육청교육연수원이 지난 5월 운영한 '2026 전북 AI·디지털 직무연수 전문가 과정'의 성과를 현장에 적용하는 자리다.

현장지원단 교사들은 4월 1차 수업나눔에서 제기된 현장의 과제와 개선 사항을 분석하고, 전북형 AI 역량 모델을 기반으로 수업을 재설계하는 과정을 거쳤다.

2차 수업나눔은 AIEP(인공지능 맞춤형 교수학습 플랫폼) 활용 수업을 비롯해 생성형 AI 활용 수업, AI 디지털 교육자료 활용, 에듀테크 적용 수업 등 다양한 형태로 진행된다.

수업 공개 이후에는 교실 현장에서 AI·디지털 활용 수업 방안에 대한 협의가 이어지며, 지역별·학교급별 교사 네트워크 강화에도 힘쓸 예정이다.

특히 '4월 1차 수업나눔-5월 전문가 연수-6월 2차 수업나눔-2학기 학교로 찾아가는 연수'로 이어지는 과정은 전북형 AI 교원 성장 체계를 구축하는 첫 실천 사례로 평가받고 있다.

이영숙 전북교육청 교육연수원장은 "이번 연수는 단순한 기술 습득을 넘어 교수·학습·평가와 AI를 연결하는 방안을 고민한 과정"이라며 "수업나눔을 통해 그 성과를 확인하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com