익산시, 내년 유기질비료 지원사업 접수…7월 10일까지

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신청 시기 앞당겨 농가 영농일정 맞춘 비료 공급 추진

농업인·농업법인 대상 유기질·부숙유기질비료 구입비 지원

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 친환경 농업 기반 조성과 안정적인 영농 지원을 위해 2027년 유기질비료 지원사업 신청을 받는다.

익산시는 오는 7월 10일까지 농업인과 농업법인을 대상으로 '2027년 유기질비료 지원사업' 신청을 접수한다고 8일 밝혔다.

2027년 유기질비료 지원사업 신청 안내[사진=익산시]2026.06.08 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 토양에 유기질비료를 적기에 공급해 작물 생육 환경을 개선하고 생산성과 품질 향상을 돕기 위해 추진된다.

특히 올해부터는 농업인이 영농 시기에 맞춰 비료를 공급받을 수 있도록 신청 기간을 기존 11월에서 6~7월로 앞당겼다.

온라인 신청은 오는 10일까지 농업경영정보시스템 '농업e지'를 통해 가능하며, 방문 신청은 11일부터 7월 10일까지 농지 소재지 읍·면 행정복지센터에서 접수하면 된다.

지원 대상은 농업경영체 등록을 완료한 익산시 농업인과 농업법인이다. 지원 품목은 혼합유박과 혼합유기질, 유기복합비료 등 유기질비료 3종과 가축분퇴비, 퇴비 등 부숙유기질비료 2종이다.

지원 금액은 비료 종류와 품질 등급에 따라 20㎏ 포대 기준 1300원에서 1600원까지 차등 지원된다.

시는 올해 11~12월 공급 물량을 확정한 뒤 2027년 1월부터 농가가 희망하는 시기에 맞춰 비료를 순차적으로 공급할 예정이다.

익산시 관계자는 "신청 일정이 예년보다 앞당겨진 만큼 농가에서는 기간 내 신청을 완료해 주길 바란다"며 "필요한 시기에 유기질비료를 원활하게 공급할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com