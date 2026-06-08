韩总理候选人：将全力应对民生经济挑战 加快推动AI转型

纽斯频通讯社首尔6月8日电 韩国国务总理候选人韩圣淑8日表示，政府进入执政第二年后，应在过去一年施政成果基础上，加快推动改革和发展成果向民众生活转化，让民众能够更加直观地感受到政策带来的变化。

图为8日上午，韩国中小风险企业部长官、国务总理候选人韩圣淑前往首尔钟路区金融监督院研修院的人事听证会准备办公室与记者见面。【图片=纽斯频通讯社】

韩圣淑当天在首尔钟路区金融监督院研修院与媒体见面时表示，如果最终获得国会同意并出任国务总理，将把应对当前民生经济挑战作为首要任务，全力推动经济恢复和改善民生工作。

她表示，在人工智能（AI）推动产业变革以及全球复合型风险持续存在的背景下，韩国需要进一步加快人工智能转型和创新步伐，同时推动创新成果更多转化为全民共享的发展机遇和经济增长成果。

韩圣淑说，将以高度责任感履行职责，广泛听取社会各界意见，努力促进社会沟通与协调，并加强与国会及政府各部门之间的合作，为实现全民共享发展成果而努力。

谈及即将卸任的国务总理金民锡时，韩圣淑表示，过去一年间，金民锡在推动国家恢复正常运转和巩固民主制度方面发挥了重要作用。作为李在明政府首任国务总理，其为国家发展作出的贡献值得肯定，她将努力延续相关施政成果。

对于总统李在明的施政重点，韩圣淑表示，政府高度关注人工智能转型以及如何进一步扩大经济增长成果覆盖面，让更多民众从国家发展中受益。

韩圣淑还提出推进政府行政改革的设想。她表示，目前民众在办理各类事务过程中仍需提交大量材料，而政府部门之间已经掌握的大量行政数据尚未得到充分共享和利用。未来将推动跨部门数据联通，减少重复提交材料等情况，提高行政效率，减轻民众负担。

另外，韩圣淑现任中小风险企业部长，7日被李在明总统提名为国务总理候选人。根据韩国相关程序，其任命仍需经过国会人事听证等法定程序。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社