전북 전통시장서 온누리상품권 환급행사…수산물 구매 혜택

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국산 수산물 구매 시 최대 2만 원 환급....장바구니 부담 완화

전주·군산·익산·정읍·김제·부안 등 12개 전통시장 참여

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 해수부와 함께 국산 수산물 소비 촉진과 물가 안정을 위해 온누리상품권 환급행사를 추진한다.

전북자치도는 오는 10일부터 14일까지 5일간 도내 12개 전통시장에서 '6월 온누리상품권 환급행사'를 진행한다고 8일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.08 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 전통시장에서 국산 수산물을 구매한 소비자에게 구매 금액 일부를 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다.

행사 기간 참여 시장에서 국산 수산물을 구매한 뒤 영수증을 환급 부스에 제출하면 구매 금액에 따라 온누리상품권을 받을 수 있다.

3만4000원 이상 구매 시 1만 원, 6만7000원 이상 구매 시 2만원을 환급받을 수 있으며 1인당 최대 2만 원 한도 내에서 구매 금액의 최대 30%까지 혜택이 제공된다.

전북지역 참여 시장은 전주 남부시장(풍남문상점가), 전주 모래내시장, 전주 서부시장, 군산 공설시장(신영시장·역전시장), 군산 주공시장, 군산 수산물종합센터, 익산 북부시장(익산장), 익산 남부시장(구시장), 익산 서동시장, 정읍 샘고을시장, 김제전통시장(중앙시장), 부안상설시장 등 12곳이다.

전북자치도 관계자는 "최근 물가 상승으로 인한 소비자 부담을 덜고 국산 수산물 소비를 활성화하기 위해 이번 환급행사를 마련했다"며 "도민들이 온누리상품권 환급 혜택을 활용해 전통시장에서 알뜰하게 수산물을 구매하길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com