'파주 통일동산 관광특구' 경기도 평가 4년 연속 1위

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경기도 관광특구 평가서 '외국인 방문객 수' 1위

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 통일동산 관광특구가 '2025년도 경기도 관광특구 진흥계획 집행 상황 평가'에서 4년 연속 1위를 했다고 8일 밝혔다.

오두산 통일 전망대.[사진=파주시]

특히 경기도 평가 대상 관광특구 중 외국인 방문객 수 1위를 기록하며 명실상부한 국제 관광지로서의 위상을 입증했다.

평가에서는 처음으로 현장 평가를 도입해 편의성(25점)을 점검했으며 기존 대면 평가 방식으로는 잠재성(30점), 효율성(20점), 지속 가능성(25점) 항목을 심사했다.

이에 통일동산 관광특구는 총점 93점을 획득하며 동두천·평택을 포함한 경기도 평가 대상 3개 관광특구 중 최고점을 기록했다.

특히 ▲다채로운 프로그램 운영 ▲야영장 조성 등 신규 사업의 지속 추진 ▲특구 발전을 위한 관련 기관 및 단체와의 유기적인 협업 체계 유지 등이 높은 평가를 받았다.

한편 통일동산 관광특구만의 정체성 확립과 방문객 데이터 분석을 통한 맞춤형 중점 판촉의 필요성이 제기되어 왔다.

이에 시는 현재 용역 중인 '2026년 통일동산 관광특구 진흥계획 수립'에 전용 상표 이미지 개발을 포함해 특구 홍보를 강화할 방침이다.

아울러 체계적인 데이터 분석을 바탕으로 외국인 관광객 유치 전략을 고도화하여 진흥 계획의 실효성을 높일 계획이다.

한윤자 관광 과장은 "통일동산 관광특구는 평화와 예술, 역사 문화가 공존하는 국내 유일의 특구"라며 "앞으로 외국인 관광객 유치 확대와 차별화된 콘텐츠 개발 그리고 무장애 시설 확충을 통해 누구나 장벽 없이 편안하게 머무를 수 있는 '글로벌 체류형 관광지'로 도약하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com