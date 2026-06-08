SK케미칼, 스위스 오미아와 '스카이펠' 유럽 판매 계약 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK케미칼이 스위스 글로벌 유통 기업 오미아와 기능성 소재 '스카이펠' 유럽 판매 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

오미아는 SK케미칼의 유럽 지역 공식 유통사로서 고객 영업, 기술 지원, 물류를 담당한다. 스위스 북부 아르가우주에 본사를 둔 오미아는 엔지니어링 폴리머와 열가소성 엘라스토머(TPE) 등 기능성 폴리머 분야 전문 유통사다.

SK케미칼-오미아(Omya) 스카이펠(SKYPEL) 유럽 유통 계약 체결 행사 기념 사진. [사진=SK케미칼]

SK케미칼은 오미아의 범유럽 판매 네트워크를 활용해 기존 독일, 이탈리아 중심의 사업을 영국, 아일랜드, 베네룩스, 스칸디나비아 등 유럽 전역으로 확대할 계획이다.

스카이펠은 고무의 유연성과 엔지니어링 플라스틱의 강도를 결합한 폴리에스터 기반 제품이다. 자동차 구동계 부품, 흡기 호스, 에어백 등 탄성이 필요한 산업재에 주로 사용된다.

유럽 TPEE 시장은 자동차 전동화와 전기·전자 산업 성장에 따라 수요가 늘어나는 중이다. 글로벌 시장조사 기관 그랜드 뷰 리서치는 유럽 TPEE 시장 규모가 2022년 약 15억달러에서 2035년 약 23억달러로 성장할 것으로 예상했다.

SK케미칼은 이번 협업을 통해 2028년까지 유럽 시장 내 스카이펠 판매량을 2배 이상 늘릴 계획이다.

yuniya@newspim.com