韩KOSPI指数开盘暴跌逾8%触发熔断机制

纽斯频通讯社首尔6月8日电 韩国股市8日开盘后大幅下挫，韩国综合股价指数（KOSPI）盘初跌幅一度超过8%，触发熔断机制，韩国有价证券市场交易一度暂停。

图为韩亚银行位于首尔中区的交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所当天发布公告称，上午9时3分42秒，KOSPI指数满足熔断机制启动条件，交易所随即暂停有价证券市场全部股票交易20分钟。

根据交易所相关规定，当KOSPI指数较前一交易日收盘价下跌超过8%，且持续时间达到1分钟时，将启动一级熔断机制。熔断结束后，市场将进入10分钟集合竞价阶段，并以单一价格方式恢复交易。

当天KOSPI指数开盘报8048.09点，较前一交易日下跌112.50点，跌幅为1.38%。随后市场抛售压力迅速加大，指数失守8000点关口。

截至上午9时10分，KOSPI指数报7477.46点，较前一交易日下跌683.13点，跌幅达8.37%。

创业板市场（KOSDAQ）同样出现大幅下跌。截至上午9时10分，KOSDAQ指数报931.57点，较前一交易日下跌70.85点，跌幅为7.5%，跌破1000点关口。

受市场整体下挫影响，韩国主要科技权重股普遍走低。其中，三星电子股价报29.85万韩元，较前一交易日下跌9.27%；SK海力士报190.4万韩元，跌幅为8.02%。

另外，首尔外汇市场韩元对美元汇率开盘报1555.2韩元兑1美元，较前一交易日日间交易收盘价上涨16.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社