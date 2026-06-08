K콘텐츠 미래 전략 논한다…콘진원 '콘텐츠산업포럼' 17일 개막

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 오는 17일부터 19일까지 서울 광화문 CKL 스테이지에서 '2026 콘텐츠산업포럼'을 개최한다.

2026 콘텐츠산업포럼 포스터. [자료= 콘진원]

K-콘텐츠'를 주제로 사흘간 진행되는 이번 행사는 글로벌 경쟁 환경 속에서 K-콘텐츠의 정책 비전과 산업 전략을 집중 논의하는 자리다.

포럼은 글로벌 유통, 지식재산(IP), 금융, 기술(AI) 등 4대 의제를 축으로 게임, 방송, 음악, 패션 등 콘텐츠산업 생태계 전반을 아우른다. 첫날 개회 세션에서는 한국패션디자이너연합회 이상봉 회장이 K-패션의 글로벌 진출 전략을, 아모레퍼시픽재단 송호준 사무국장이 K-뷰티의 지속 가능한 성장 방향을 각각 기조 강연으로 제시한다.

이튿날 진행되는 '글로벌' 세션에서는 명지대 신혜련 교수가 국내 게임산업의 멀티플랫폼 전환 흐름을, 마운드미디어 이유겸 대표가 한국 대중음악의 새로운 글로벌 시장 개척 전략을 소개한다. 메종 단하 김남경 대표는 한국 전통 문양 IP를 활용한 해외 시장 도전 사례를 공유한다.

'지식재산(IP)' 세션에서는 오프라인 공간과 결합한 콘텐츠 IP의 수익 모델이 주요 의제로 다뤄진다. 크래프톤 정현섭 팀장은 게임 IP를 도시 공간으로 확장한 '펍지 성수' 사례를, CJ ENM 김인하 프로듀서는 예능 프로그램 '환승연애'의 공간 연출 사례를 발표한다. '금융' 세션에서는 콘텐츠 투자 트렌드와 정책금융 활성화 방안이 논의된다. 스타트업 투자 데이터 플랫폼 '더브이씨'의 최연진 애널리스트가 2026년 시장 전망을 제시하고, 디즈니플러스 최연우 로컬 콘텐츠 총괄은 투자자 시각에서 본 한국 방송영상 시장의 명암을 짚는다.

마지막 날 '기술(Tech)' 세션에서는 AI 전환 시대의 콘텐츠 혁신 전략이 논의된다. AI 미래포럼 류정혜 공동의장이 AI 기술 융합에 따른 K-콘텐츠의 글로벌 확장 전략을 제시하고, 엔씨소프트 장한용 실장은 AI NPC 기술이 국방·의료·로봇 등 이종 산업으로 확장되는 사례를 소개한다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "K-콘텐츠는 전 세계인의 감동을 자아내는 문화적 자산이자 우리 경제를 풍요롭게 혁신하는 전략 산업"이라며 "이번 포럼의 논의가 향후 정책 수립과 산업 종사자들의 사업 전략 마련에 기여하길 기대한다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com