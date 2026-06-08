'군체' 3주차 주말도 1위…18일 연속 박스오피스 정상

AI 핵심 요약beta
- 전지현이 주연한 영화 '군체'가 8일 주말 박스오피스 1위를 기록했다
- '군체'는 개봉 3주차 주말까지 60만여명 모으며 3주 연속 주말 1위를 이어갔다
- 신작 개봉에도 18일째 1위를 지키며 연출·메시지 호평과 N차 관람 열기가 이어지고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 전지현 주연의 영화 '군체'가 3주 연속 주말 박스오피스 1위를 차지하며 흥행세를 이어가고 있다.
영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '군체'는 8일 오전 7시 기준, 5일부터 7일까지 60만3868명의 관객을 동원하며 개봉 3주차 주말에도 전체 박스오피스 정상에 올랐다. 이로써 개봉 이후 3주 연속으로 주말 박스오피스 1위를 기록하는데 성공했다.
특히 개봉 후 18일째 1위를 수성 중인 '군체'는 신작들의 개봉에도 흔들리지 않는 성적이 주목된다. 관객들은 "'부산행'과는 또 다른 좀비영화였음. 메시지가 더 있는 느낌을 받았고 군더더기 없고 두시간이 후딱 지나감~ 좀비들 몸을 어떻게 쓴 건지 진짜 잘함. 역시 좀비영화는 큰 스크린에서 봐야할듯~ 보는 내내 나도 모르게 긴장했음"(네이버 blue****), "연출이 너무 좋았어요 ㅋㅋㅋ 앤트밀 연출 압도당함"(CGV 다래는너***) 등의 반응을 남겼으며 N차 관람을 인증하기도 했다.
'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다.
jyyang@newspim.com