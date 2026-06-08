韩元对美元汇率破1560关口 韩政府启动紧急应对机制

纽斯频通讯社世宗6月8日电 韩元对美元汇率突破1560韩元关口，韩国政府7日召开紧急市场情况检查会议，决定加强外汇市场监管，重点防范投机性交易和市场过度单边波动风险。

【插图=AI生成】

经济财政部表示，副总理兼经济财政部长官具润哲主持召开紧急会议，韩国银行（央行）、金融委员会和金融监督院负责人共同出席，就近期外汇市场波动加剧情况及应对措施进行讨论。

与会人士认为，尽管近期金融市场波动明显加大，但韩国经济基本面总体保持稳健。半导体及相关产业盈利预期持续改善，经常项目顺差规模不断扩大，为经济运行提供支撑。

不过，受中东地区局势持续紧张以及市场对美国进一步加息预期升温等因素影响，韩元对美元汇率近期快速走弱。数据显示，韩元对美元汇率5日在首尔外汇市场收于1美元兑1539.1韩元，6日在纽约市场一度升至1560.2韩元。

政府表示，近期汇率上涨除受到外国投资者调整资产配置和获利了结等因素影响外，也存在部分投机性交易放大市场单边波动的可能性。将坚决防止外汇市场出现过度波动和单边集中走势。

根据会议决定，韩国有关部门将加强对离岸无本金交割远期外汇（NDF）市场的监测，研究提高相关交易透明度，并评估将部分离岸NDF交易纳入国内外汇市场管理体系的可行性。

与此同时，韩国银行和金融监督院将联合开展专项检查，重点调查是否存在借韩元贬值趋势进行投机交易、操纵市场或扰乱市场秩序的行为。对于发现的违法违规行为，政府表示将依法严肃处理。

此外，监管部门还将加强对进出口企业外汇交易行为的检查，重点关注通过提前支付进口货款或延迟回收出口货款等方式进行套利的违规外汇交易行为。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社