부산시, 벡스코서 '2026 해양주간' 운영…글로벌 해양 산업 협력 방안 모색

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해양관계자, 북극항로·블루카본 논의

부산항 150주년 기념 리더스 서밋

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양산업 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 관련 기관과 기업, 대학 등과 함께 해양주간을 열고 '글로벌 해양 허브도시 부산'을 향한 관련 논의에 나선다.

시는 8일부터 10일까지 사흘간 벡스코 등에서 '2026 해양주간(OCEAN WEEK)'을 개최한다고 밝혔다.

2026 해양주간 포스터[사진=부산시] 2026.06.08

올해로 4회째를 맞는 이번 행사는 시와 해양수산부, 해양 공기업, 연구기관, 협회, 기업 등이 참여해 해양산업 정책과 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다. 부산시 등이 공동 주최한다.

행사 첫날인 8일 오전에는 개회식과 기관장 토크콘서트가 열린다. 해양수산부 장관, 부산시교육감, 부산상공회의소 회장 등이 참석하며 '해양수산부 이전과 해양수도 부산'을 주제로 해양 분야 관계자들이 의견을 나눈다.

이어 이날 오후 1시 30분부터 9일까지 '해양경제포럼'이 진행된다. 한국, 중국, 일본, 러시아 등 각국 전문가들이 참여해 북극항로와 비연안국 권리 문제를 논의하고 블루카본과 탄소시장 연계 방안도 다룬다.

10일에는 '해양산업 리더스 서밋'이 열린다. '부산항 개항 150주년'을 주제로 한 특강과 함께 '대한민국 해양지도자 대상' 시상식이 진행된다. (사)극지해양미래포럼과 이종갑 ㈜동서콘솔 사장 등 1개 기관과 6명이 수상자로 선정됐다.

같은 날 오후에는 북극항로 산업을 주제로 한 온라인 해양 콘퍼런스와 극지 시민강좌가 이어진다. 콘퍼런스는 전용 플랫폼을 통해 양방향 방식으로 운영돼 시민 참여가 가능하다.

바다의 날 기념 문예대회, 해양환경 캠페인, 해양치유 프로그램, 부산항축제 등 연계 행사도 순차적으로 진행된다.

조영태 해양농수산국장은 "이번 해양주간을 통해 해양 관련 기관과 기업, 대학 등과 함께 글로벌 해양 허브도시 부산으로 나아가기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com