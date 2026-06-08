黄仁勋访韩密集会晤企业负责人 聚焦AI与机器人合作

纽斯频通讯社首尔6月8日电 美国芯片企业英伟达首席执行官黄仁勋访韩期间密集展开产业交流活动，不仅与韩国主要企业负责人会面，还与游戏行业领军企业深入探讨人工智能（AI）和机器人技术合作，引发广泛关注。

图为NAVER董事会主席李海珍（左起）、LG集团会长具光谟、英伟达首席执行官黄仁勋和SK集团会长崔泰源5日下午在首尔麻浦区弘大烤肉店举行烤五花肉聚会并向现场民众分发饮料和零食。【图片=纽斯频通讯社】

5日晚，黄仁勋在首尔麻浦区弘大入口附近一家烤肉店与SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟以及NAVER董事会主席李海珍举行晚餐会。

黄仁勋于晚上7时10分许抵达餐厅，与韩国企业界人士共进烤五花肉和烧酒。由于活动备受关注，从当天上午开始便有大量媒体记者和民众聚集在餐厅周边。为确保现场安全和秩序，在警方协调下，餐厅当晚暂停接待普通顾客。

黄仁勋在抵达现场后向媒体表示，此次为韩国市场带来了英伟达"四项新业务"，并形容其为送给韩国的一份"惊喜"。他说，这些项目规模庞大，未来将为韩国相关产业带来更多发展机会。

据介绍，所谓"四项新业务"包括英伟达下一代AI超级芯片平台"Vera Rubin"、新一代中央处理器"Vera"、首款AI笔记本电脑系列"RTX Spark"，以及面向下一代人形机器人和物理AI应用的边缘计算平台"Jetson Thor"。

7日，在首尔江南区的一家网吧，黄仁勋（右）与蒋柄圭合影留念。 【图片=纽斯频通讯社】

黄仁勋同时透露，英伟达已启动在韩国建设AI技术中心的相关工作，目前正招聘人工智能研究工程师和机器人技术人才，进一步扩大在韩国的研发投入。

事实上，黄仁勋与韩国企业界的交流并未止步于半导体和AI基础设施领域。7日，他在首尔江南区一家网吧分别会见了韩国游戏企业KRAFTON创始人兼董事长张炳圭，以及游戏开发商NCSOFT代表金泽辰。

当天中午，黄仁勋首先与KRAFTON管理层举行会谈。业内认为，双方重点讨论了物理AI、人形机器人以及基于英伟达最新AI笔记本电脑平台"RTX Spark"的游戏应用等合作方向。

KRAFTON长期与英伟达保持合作关系，在游戏开发过程中持续引入AI技术。双方此前已围绕机器人等下一代技术展开交流。去年4月，KRAFTON主要高管曾访问英伟达美国总部，并与黄仁勋讨论未来技术合作前景。

黄仁勋（右）与金泽辰会面。【图片=纽斯频通讯社】

随后，黄仁勋前往附近另一家网吧，与NCSOFT高层进行会面。他在现场与玩家互动交流，并体验了NCSOFT即将推出的新作《永恒之塔2（AION2）》。据了解，英伟达已为该游戏提供DLSS等最新图形渲染技术支持。

黄仁勋还与金泽辰共同参与网络直播活动，就人工智能技术发展趋势以及未来游戏产业变革等话题交换意见。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社