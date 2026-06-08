李在明总统今上午举行就职一周年记者会 提出未来施政蓝图

纽斯频通讯社首尔6月8日电 韩国总统府青瓦台8日表示，李在明总统将于当天上午10时在青瓦台迎宾馆举行就职一周年记者会，回顾执政一年来的施政成果，并阐述未来国政运营方向和发展愿景。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

据介绍，此次记者会以"不可替代的大韩民国"为主题，寓意韩国将从"受到世界关注的国家"迈向"世界不可或缺的国家"，展现政府推动国家发展的愿景与决心。

李在明将在记者会上发表就职一周年讲话，回顾过去一年的施政经历，并公布执政第二年的国政愿景和四大重点目标。此前，李在明在2日举行的国务会议上表示，政府进入执政第二年后，应推动民众生活发生更加明显的积极变化，并强调将围绕缓解民生物价负担、培育尖端产业、促进国土均衡发展以及提升外交安全地位等重点领域推进施政工作。

青瓦台表示，此次记者会的主视觉为"光、路与大韩民国"。其中，"光"象征韩国民众在历次危机中守护的民主价值；"路"体现政府面对国家挑战时与国民共同开拓发展道路的决心；"大韩民国"则寓意韩国的发展实践和经验成为国际社会借鉴的范例。

预计将有约160名国内外媒体记者出席记者会。记者会将继续采用自由问答形式，不预设提问内容，由记者在主持人和总统随机点名后现场提问，总统即时作答。

此外，两名具有校园媒体从业经历的大学生也将参与提问，围绕青年群体关注的问题与李在明进行交流。据介绍，两名学生分别来自梨花女子大学和仁荷大学，曾获得韩国大学生新闻奖项。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社