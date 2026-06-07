강릉 세계마스터즈탁구 개막…정현숙 "생활탁구가 경쟁력의 뿌리"

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한국 첫 개최…"탁구로 세계와 만나는 전환점 기대"

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시에서 'XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회'가 지난 6일 개막한 가운데 1973년 사라예보 세계탁구선수권 여자단체전 우승 주역인 정현숙 한국여성탁구연맹 회장이 생활탁구의 중요성을 강조했다.

정현숙 회장(오른쪽)과 생활탁구로 건강을 지키고 있는 한국 최고령 참가자 강정자(80대) 선수와 기념사진을 찍고 있다.[사진=2026 강릉세계마스터즈탁구 선수권대회 조직위원회] 2026.06.07 onemoregive@newspim.com

7일 한국여성탁구연맹에 따르면 정 회장은 이번 대회에 한국여성탁구연맹 소속 선수 160명과 함께 참가하며 한국에서 처음 열리는 세계마스터즈 무대에 대한 의미를 부각했다.

그는 "강한 탁구는 많은 사람이 함께하는 기반에서 나온다"며 생활체육 저변 확대의 필요성을 강조했다. 이는 1990년 베이징아시안게임 당시 중국의 생활탁구 문화를 접하며 체감한 경험에서 비롯됐다는 설명이다.

한국여성탁구연맹은 2012년 세계베테랑탁구선수권대회 첫 참가를 시작으로 생활탁구의 국제 교류를 확대해 왔으며 세계대회 유치에도 도전하는 등 기반을 다져왔다.

정현숙 회장은 "세계대회 경험은 참가자들에게 큰 동기부여가 된다"며 "이번 강릉 대회가 더 많은 사람들이 탁구에 도전하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 'XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회'는 6일 개막식을 시작으로 본격 일정에 돌입했다. 이번 대회는 한국에서 처음 개최되는 생활체육 기반 세계탁구대회다.

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