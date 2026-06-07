'괴산 빨간맛 페스티벌' 경제효과 83억…2년 만에 두 배 성장

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방문객 27만명·소비 증가…체류형 축제로 지역상권 견인

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군의 '괴산 빨간맛 페스티벌'이 방문객 증가와 소비 확대를 동시에 이끌며 지역경제 활성화의 핵심 축으로 자리 잡았다. 단순 행사 중심 축제를 넘어 '체류형 관광'으로 진화하면서 경제적 파급효과가 가파르게 커지는 모습이다.

2026 괴산빨간맛페스티벌 기간 동진천변을 찾은 방문객들. [사진=괴산군] 2026.06.07 baek3413@newspim.com

괴산군은 지난달 열린 '2026 괴산 빨간맛 페스티벌' 기간 동안 약 27만명이 방문했고 직접 경제효과는 82억9100만원에 달했다고 7일 밝혔다. 이는 지난해(47억7200만원)보다 73.7% 증가한 수치다. 첫 개최였던 2024년(35억6500만원)과 비교하면 2년 만에 두 배 이상 성장했다.

방문객 증가세도 뚜렷하다. 2024년 17만여 명에서 2025년 23만5000여 명, 올해 27만여 명으로 꾸준히 늘었다.

특히 1인당 평균 지출액이 3만610원으로 지난해(2만285원)보다 크게 늘면서 '사람만 많은 축제'에서 '돈이 도는 축제'로 성격이 바뀌고 있다는 분석이 나온다.

식음료비 1인당 소비는 7387원으로 전년 대비 증가하며 소비 확대를 견인했다. '빨간맛' 먹거리 존과 푸드트럭 운영이 주요 요인으로 꼽힌다.

외지 관광객 유입도 확대됐다. 수도권 비중은 22.3%로 지난해보다 상승했고 괴산군민 비중은 8.7%에 그쳤다. 가족 단위 방문객이 77%를 차지했고 40대 이하 비율이 63.7%로 나타났다.

고추·김치·봄꽃을 결합한 '빨간색' 콘셉트와 드론 쇼, 콘서트, 꽃길 조성 등 체류형 콘텐츠가 결합되면서 단순 관람형을 넘어 소비형 축제로 전환됐다는 평가다. 괴산군은 향후 콘텐츠 고도화를 통해 전국 단위 봄 축제로의 성장을 이어간다는 계획이다.

김춘수 괴산축제위원회 위원장은 "괴산만의 색을 살린 콘텐츠를 통해 전국적인 봄 축제로 도약했다"며 "지역 경제에 실질적으로 기여하는 명품 축제로 발전시키겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com