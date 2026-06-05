'안산시 최초 연임' 이민근 시장 당선인 당선증 교부 받아

AI 핵심 요약beta
- 이민근 안산시장 당선인이 5일 당선증을 받았다
- 안산올림픽기념관 교부식엔 지역 당선인들이 참석했다
- 이 당선인은 시민 뜻을 새겨 안산 발전을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 이민근 경기 안산시장 당선인이 5일 오전 안산올림픽기념관에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식'에 참석해 당선증을 교부받았다.
이날 교부식에는 안산시장 당선인을 비롯해 경기도의원, 안산시의원 당선인 등이 참석했으며 안산시단원구·상록구선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 지역 당선인들에게 당선증을 전달했다.
이민근 안산시장 당선인은 당선증을 받은 뒤 "안산 최초의 연임 시장이라는 막중한 책임을 맡겨주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 선거 결과에는 안산의 발전을 중단 없이 이어가고 변화와 혁신을 완수해 달라는 시민들의 뜻이 담겨 있다고 생각한다"고 말했다.
이어 "시민들께서 보내주신 성원과 기대를 가슴 깊이 새기고 시민의 뜻을 실현하는 가장 강력한 도구가 되어 안산의 더 큰 도약을 이끌겠다"며 "시민과의 약속을 성실히 이행하며 더욱 살기 좋은 안산을 만들어 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com